Medicinski tehničar iz Njemačke, koji je važio za iskusnog i stručno osposobljenog radnika, osuđen je doživotnu kaznu zatvora zbog 10 ubistava i 34 pokušaja ubistva.

Izvor: Kurir / Profimedia

Bivši 44-godišnji medicinski tehničar osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva desetoro palijativnih pacijenata i 27 pokušaja ubistva. Presudu je danas donio Okružni sud u Ahenu, koji je utvrdio i posebnu težinu krivice, što znači da je prevremeno puštanje na slobodu posle 15 godina praktično isključeno. Sud je time prihvatio zahtjev državnog tužilaštva, piše njemački portal BR.de.

Zločini su se dogodili tokom 2023. i 2024. godine u bolnici u Virzelenu. Prema optužnici, tehničar je uglavnom veoma starim pacijentima davao jake sedative ili lekove protiv bolova. Njegov cilj je, kako se navodi, bio da umiri pacijente koji su zahtijevali mnogo nege kako bi tokom noćnih smjena imao što manje posla. Nakon što bi im dao ljekove, napuštao bi sobu i prepuštao ih samima sebi.

Iako je prvobitno bio optužen za devet ubistava i 34 pokušaja, sud je tokom postupka još jedan slučaj prekvalifikovao u izvršeno ubistvo. Prema navodima istražitelja, osuđeni je važio za iskusnog i stručno osposobljenog radnika.

Vjerovatno je počinio još zločina

Obuku za medicinskog tehničara završio je 2007. godine, nakon čega je radio za više poslodavaca, između ostalog i u Kelnu. U klinici u Virzelenu bio je zaposlen od 2020. godine, a uhapšen je tokom ljeta 2024.

Tokom suđenja, koje traje od marta, 44-godišnji Njemac osporavao je optužbe. Tvrdio je da pacijentima nije davao ljekove s namerom da im skrati život, a njegovi advokati su tražili oslobađajuću presudu.

Moguće je da je osuđeni tehničar odgovoran za još više zločina. Istražitelji trenutno proveravaju niz drugih sumnjivih slučajeva iz perioda dok je radio na prethodnim radnim mjestima. Državno tužilaštvo u Ahenu već je najavilo da će protiv njega verovatno podići još jednu optužnicu.

Ovo nije jedini takav slučaj

Slučajevi poput ovog u Njemačkoj redovno pune medijske stupce. U Berlinu je trenutno u toku suđenje ljekaru palijativne nege koji je navodno usmrtio najmanje 15 pacijenata.

Ipak, najvećom serijom ubistava u njemačkoj posleratnoj istoriji smatra se slučaj bivšeg medicinskog tehničara Nielsa Hegela iz Donje Saksonije. On je 2019. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog 85 ubistava, a njegov motiv nikada nije u potpunosti razjašnjen.