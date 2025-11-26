Muškarac pobio sinove, sestru i suprugu u Njemačkoj.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Muškarac (63) je ubio dva sina, sestru i suprugu na tri različite lokacije nakon čega je izvršio samoubistvo u Rojtligenu u Njemačkoj, piše njemački "Bild". Nije poznat uzrok masarka, a sva tela pronađena su danas.

Prema prvim informacijama policije, vjeruje se da je muškarac prvo pobio sinove, starosti 27 i 29 godina, u opštini Sankt Johan nakon čega je ubio svoju mlađu sestru (60) u njenom stanu u Rojtlingenu, a onda je ubio svoju suprugu (57) u Pfulingenu.

Na kraju je pucao sebi u glavu iz pištolja. Poicija se oglasila saopštenjem o nezapamćenom zločinu u Njemačkoj.

"Pet članova porodice pronađeno je mrtvo na različitim lokacijama u Rojtlingenu, Pfulingenu i Sankt Johanu u utorak. Poginuli su 63-godišnji otac, njegova 60-godišnja sestra, njegova 57-godišnja supruga i njihova dva sina, starosti 27 i 29 godina. 57-godišnja žena nije biološka majka mladića", saopštila je policija.

Ulrich P. unternahm einen mörderischen Streifzug durch den Landkreis Reutlingen um tötete an verschiedenen Orten vier Familienangehörige.https://t.co/PDt6rhu4Qupic.twitter.com/G0wGwit3UM — InBerlin  (@SchmittiBank)November 26, 2025

Policija još uvjek nema zvanične informacija o muškarcu koji je počinio masakr, konkretno da li je imao dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja. Istraga je u toku.