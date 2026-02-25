U njemačkom gradu Traunštajnu četvorogodišnja djevojčica pronađena je mrtva u stanu, a za njenu smrt osumnjičena je majka (41)

Stravičan zločin dogodio se u utorak popodne u stanu u Traunštajnu u Nemačkoj, kada je četvorogodišnja djevojčica pronađena mrtva, a za njenu smrt osumnjičena je njena majka (41).

Prema navodima njemačkih medija, oko 15.35 sati svedok je u stanu u centru grada pronašao tijelo djeteta i odmah pozvao hitne službe. Kada su policija i ljekari stigli na lice mjesta, zatekli su potresnu scenu.

Majka djevojčice pronađena je bez svijesti na stepeništu zgrade, gdje je, kako se pretpostavlja, pala niz stepenice. Policajci su u stanu, sprat iznad, zatekli tijelo deteta sa ubodnim ranama, a pored devojčice nalazio se nož. Žena je prevezena u bolnicu sa lakšim povredama, a prema riječima ljekara, njeno stanje je stabilno. U početku ju je čuvala policija.

Istragu su preuzeli Odeljenje za krivične istrage i javno tužilaštvo u Traunštajnu. Portparol policije saopštio je da postoje snažne indicije da je 41-godišnja Nemica nanijela smrtonosne povrede svom djetetu, a potom pokušala da povrijedi i sebe. Za sada nema dokaza da je u zločin umiješana još neka osoba.

Na zahtijev tužilaštva, Okružni sud u Traunštajnu izdao je nalog za pritvor osumnjičene, koja je trenutno smještena u psihijatrijsku bolnicu.

Iz Bavarskog Crvenog krsta saopšteno je da je intervencija bila izuzetno teška i stresna i za same pripadnike hitnih službi.

"Takva operacija je apsolutni izuzetak, čak i za naše najiskusnije osoblje. Mnogi tokom cijele karijere nikada ne dožive nešto slično "naveli su iz ove organizacije, dodajući da je svim učesnicima intervencije ponuđena psihosocijalna pomoć.

Tačne okolnosti tragedije još nisu utvrđene, a istraga je u toku.