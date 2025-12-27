Tinejdžer iz Njemačke se sumnjiči da je usmrtio svog oca, očevu suprugu i njenu ćerku tokom odmora u Zelenortskim Ostrvima.

Odmor njemačke porodice u Zelenortskim Ostrvima završio se tragično, nakon što su tri člana porodice pronađena mrtva u apartmanu u kojem su boravili. Portugalska policija potvrdila je da je u Lisabonu uhapšen 19-godišnji sin, koji se sumnjiči za teško ubistvo.

Tijela su pronađena u smještaju, a prema prvim informacijama, žrtve su ubijene hladnim oružjem.

Uhapšen u Lisabonu po evropskom nalogu

Portugalske vlasti saopštile su da je mladić uhapšen u Lisabonu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji su izdale njemačke vlasti. Sumnjiči se da je usmrtio svog oca, očevu suprugu i njenu ćerku.

Eine deutsche Familie ist in ihrer Ferienwohnung auf Kap Verde tot aufgefunden worden. Die portugiesische Polizei hat nun in Lissabon einen Tatverdächtigen verhaftet: den 19-jährigen Sohn.https://t.co/gnMBkO5Yjp — DER SPIEGEL (@derspiegel)December 26, 2025

Zvaničnici za sada nisu saopštili motive zločina, a istraga je u toku.

Zločin otkriven nakon njegovog odlaska sa ostrva

Prema navodima državne novinske agencije Lusa, zločin se dogodio u utorak na ostrvu Sao Visente, gdje je porodica boravila na odmoru. Osumnjičeni je, prema dostupnim informacijama, napustio ostrvo i otputovao u Portugal prije nego što su tijela otkrivena u apartmanu.

Policija Zelenortskih Ostrva navela je da mladić, prema njihovim saznanjima, ima psihičke smetnje, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena kroz sudski postupak.

Zelenortska Ostrva nalaze se uz zapadnu obalu Afrike i nekada su bila portugalska kolonija, zbog čega u istrazi učestvuju i portugalske vlasti. Dalji detalji o okolnostima zločina i motivima osumnjičenog očekuju se nakon dodatnih saslušanja i forenzičkih analiza.