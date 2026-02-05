Tridesetšestogodišnji kondukter Serkan preminuo je nakon brutalnog napada putnika tokom rutinske kontrole karata u regionalnom vozu u Njemačkoj, a osumnjičeni napadač je odmah uhapšen.

Njemačku javnost potresla je vijest o smrti 36-godišnjeg konduktera Serkana C., oca dvojice dječaka, nakon brutalnog napada u regionalnom vozu.

Rutinska kontrola karata pretvorila se u tragediju koja je otvorila pitanje bezbijednosti osoblja na željeznici i sve češćih napada na radnike u javnom prevozu.

Incident se dogodio u ponedeljak uveče, ubrzo nakon polaska voza iz stanice Landstuhl. Serkan je provjeravao karte četvoro putnika kada je jedan od njih, 26-godišnji državljanin Grčke koji živi u Luksemburg, odbio da napusti voz zbog neposjedovanja validne karte.

U trenutku kada je zamoljen da siđe, muškarac je nasrnuo na konduktera. Prema navodima nemačkih medija, napad je bio iznenadan i izuzetno brutalan, toliko da je Serkan preminuo uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći. Osumnjičeni je odmah uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Otac preminulog preživio srčani udar

Tragedija je dodatno dobila potresnu dimenziju kada je Serkanov otac, nakon što je čuo šta se dogodilo njegovom sinu, doživio srčani udar.

Hospitalizovan je, ali je u međuvremenu pušten na kućno liječenje. Porodica, uključujući dvoje dječaka od 11 i 13 godina, ostala je bez supruga, sina i oca u situaciji koja je uzdrmala i lokalnu zajednicu i javnost.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje zaštite radnika na željeznici. Sindikati i predstavnici željezničkih kompanija već dugo upozoravaju na porast incidenata tokom kontrole karata, posebno u večernjim satima. Napad na Serkana C. postao je simbol problema koji zahtijevaju hitne i sistemske mjere.

