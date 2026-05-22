Mančester siti saopštio je u petak da je novoizgrađena i proširena "Sjeverna tribina" (North Stand) na stadionu "Etihad" biti preimenovana u "Pep Gvardiola tribinu".

Ova odluka dolazi kao proslava 10 godina Pepa Gvardiole na klupi Sitija, kojeg će španski stručnjak napustiti na kraju sezone nakon 20 osvojenih trofeja.

Sjeverna tribina biće potpuno otvorena prvi put upravo na Pepovoj posljednjoj utakmici na klupi "građana" - u nedjelju, u posljednjem kolu Premijer lige protiv Aston Vile.

Vlasnik kluba Šeik Mansur dodijelio je ovo prestižno priznanje u znak zahvalnosti za izvanredan doprinos koji je Pep dao klubu tokom deset istorijskih godina, a kao dio preimenovanja, ispred tribine, biće postavljen i Gvardiolin kip.

"Davno sam rekao da Mančester siti mora imati najbolje ljude, kako na terenu tako i izvan njega. Pep je deset godina bio oličenje te ambicije. Ostavio je neizbrisiv trag u DNK kluba - trag koji dolazi više iz načina na koji je pobjeđivao nego iz same količine trofeja. On ima našu beskrajnu zahvalnost i zauvijek će biti dio Sitijeve porodice", rekao je vlasnik kluba.

Predsjednik Haldun Al Mubarak je dodao da će tribina i kip Pepa Gvardiole osigurati da njegovo naslijeđe zauvijek ostane u Sitiju, gradu i engleskom fudbalu.

"Jedinstveni odnos koji ima s našim navijačima zaslužio je svojom iskrenošću i strašću tokom deset sezona. Ova tribina je prikladna i trajna uspomena na taj odnos, na najuspješnije razdoblje u istoriji kluba i na jedinstvenog fudbalskog genija u njegovom centru".

Feran Sorijano, izvršni direktor Sitija naglasio je da je baš prikladno što je Pep za svoju posljednju utakmicu dobio i novu tribinu.

"Nedjelja će biti prilika da svi proslavimo Gvardiolina postignuća".

Inače, izgradnja tribine počela je od kraja 2023. godine, dodato je 7.000 novih sjedećih mjesta, pa je kapacitet "Etihada" povećan na više od 61.000 mjesta. Takođe je dio većeg kompleksa koji uključuje Fan-zonu (Medoks Skver), hotel s 401 sobom, novi muzej kluba, trgovine, kancelarije i brojne restorane i barove.

