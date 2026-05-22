Sumirajući jučerašnje slavlje iz policije su kazali da su osigurali bezbjedno održavanje oko 40 okupljanja širom Crne Gore, a zabilježen je taj jedan incident u Podgorici. Posebno su se osvrnuli na okupljanja u Podgorici, na Grahovcu i Cetinju.

Policija je na osnovu obavještajnih podataka očekivala da će centralna proslava 20 godina obnavljanja nezavisnosti Crne Gore u Podgorici biti meta hibridnih napada i te prijetnje uspješno neutralisala, dok intenzivno radi na rasvjetljavanju aktiviranja suzavca.

"Dva javna okupljanja na Grahovcu, održana istovremeno, protekla su u najboljem redu, uz prisustvo policije koja je na licu mjesta sprovela aktivnosti koje su doprinijele da ova dva okupljanja proteknu bez incidenata. Javna priredba – koncert u Cetinju protekao je takođe u redovnoj atmosferi, uz pojačano prisustvo policije i pravilno preventivno angažovanje", navedeno je u saopštenju policije.

Koncert pop zvijezde Rikija Martina u Podgorici protekao je u najboljem redu, kažu iz policije, osim manjeg incidenta.

"Ova centralna proslava je bila u fokusu javnosti, zainteresovane za svečanu priredbu, a takođe je bila u fokusu i interesnih grupa i struktura kroz hibridno djelovanje usmjereno na pokušaj opstrukcije održavanja koncerta. Za sada nepoznata osoba, na čijem identifikovanju policija intenzivno radi, je sinoć, pred sami kraj nastupa Rikija Martina, u namjeri da izazove paniku, u blizini bine aktivirala i spustila suzavac koji nije izazvao bilo kakve posljedice po okupljene građane ili materijalnu štetu. Policija je izuzela suzavac, za koji je utvrđeno da je starije proizvodnje i koji će biti predmet vještačenja. Policija je ubrzo, zajedno sa organizatorom, stavila situaciju pod kontrolu i koncert je nastavljen nakon tri minuta. Preduzimaju se aktivnosti na identifikovanju i procesuiranju osobe koja je spustila i aktivirala suzavac", rečeno je iz policije.

U saopštenju se dodaje da je policija obavještajnim radom došla do podataka da će proslava u Podgorici biti meta hibridnih napada kriminalnih struktura, u cilju izazivanja panike i nereda, incidenata koji bi potom uslijedili, te destabilizacije policijskog rada i djelovanja i stabilnog stanja javnog reda i mira.

"Policija je, naime, predvidjela i iz tog razloga prije održavanja nastupa izvršila sve potrebne preventivne mjere i radnje za bezbjedno održavanje ove manifestacije, uključujući i protivdiverzioni pregled prije samog koncerta, te je pokušaj kriminalnog djelovanja u tom smislu osujećen. S tim u vezi, policija je, nakon izvršenih protivdiverzionih pregeda lokacija centralnog dijela gdje je koncert na Trgu u Podgorici kasnije održan, zabilježila prijeteće e-mailovi lažne sadržine koji su se odnosili na centralnu proslavu na Trgu u Podgorici, a koji su za cilj imali opstrukciju održavanja ove proslave. Pravovremene policijske aktivnosti, sprovedene na svim nivoima, su uspješno neutralisale ove hibridne prijetnje. Spuštanje i aktiviranje suzavca je, kako se sumnja, dio ovih hibridnih kriminalnih aktivnosti i Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog događaja", navode iz policije.

Ističu da su zajedno sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, profesionalnim odnosom, pravovremenom pripremom i sprovođenjem preventivnih i obavještajnih aktivnosti, uspjeli da sačuvaju stabilni javni red i mir na javnim okupljanjima i javnim priredbama održanih na teritoriji cijele Crne Gore.

"Zahvaljujemo odgovornim građanima na savjesnom i dostojanstvenom ponašanju, te međusobnom uvažavanju i poštovanju, čime su dali značajan doprinos da obilježavanje ovog važnog državnog jubileja protekne u duhu zajedništva, mira i građanske kulture", zaključuje se u saopštenju.