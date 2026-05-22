Trojica državljana Sjedinjenih Američkih Država Di Andre Džermejn Fluelen (45), Mikenzi Daglas Tilmon (44), Mejer Klej Brajan (41) i Lojd Aleksander Tomas (25) iz Ujedinjenog Kraljevstva uhapšeni su juče u Ulcinju zbog sumnje da su od Kotoranina oteli 100.000 eura, a potom ga pretukli dok je pokušavao da ih sustigne i otme im svoj novac.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, postupajući po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode tri državljanina Sjedinjenih Američkih Država i jednog državljanina Ujedinjenog Kraljevstva zbog sumnje da su izvršili krivično djelo razbojnička krađa na štetu jednog lica iz Kotora", saopštili su iz UP.

Navode da je u koordinisanoj i efikasnoj akciji policijskih službenika Regionalnog centra bezbjednosti "Jug", odnosno odjeljenja bezbjednosti Kotor, Bar i Ulcinj, spriječeno bjekstvo osumnjičenih iz Crne Gore i oni su stavljeni pod kontrolu policije.

"Sumnja se da su prijavljeni 21. maja, oko 14 časova, u mjestu Kavač, opština Kotor, po prethodnom planu i dogovoru, izvršili navedeno krivično djelo na način što su se sa oštećenim sastali u jednom hotelu radi navodne trgovine kripto valutama, kojom prilikom su od njega uz upotrebu sile otuđili veću količinu novca. Nakon izvršenja krivičnog djela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bjekstvo u pravcu Budve.

Osumnjičeni su potom u Budvi ostavili vozilo koje je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog djela i dalje nastavili kretanje taksi vozilima, nakon čega su policijski službenici, preduzimajući hitne i koordinisane operativne aktivnosti na terenu, u kratkom roku identifikovali pravac njihovog kretanja i locirali osumnjičena lica. Efikasnom i brzom reakcijom službenika Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, osumnjičeni su zaustavljeni u centru grada tokom pokušaja bjekstva, stavljeni pod kontrolu policije i kasnije sprovedeni Odjeljenju bezbjednosti Kotor na dalju nadležnost", kazali su iz UP.

