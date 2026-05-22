Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi već u narednim satima da objave nacrt sporazuma kojim bi bila zaustavljena eskalacija sukoba na Bliskom istoku.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države i Iran mogli bi već u narednim satima da objave nacrt sporazuma kojim bi bila zaustavljena eskalacija sukoba na Bliskom istoku, objavila je Al Arabija pozivajući se na dobro upućene izvore.

Ključnu posredničku ulogu u pregovorima navodno ima Pakistan, a nacrt sporazuma uključuje trenutni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Iranu.

Prema informacijama koje je objavila Al Arabija, sporazum predviđa "trenutni, sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre" na kopnu, moru i u vazduhu. Obje strane obavezale bi se da neće gađati vojnu, civilnu ni privrednu infrastrukturu, dok bi paralelno trebalo da prestane i medijska kampanja međusobnih optužbi.

Nacrt takođe uključuje obavezu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i zabranu miješanja u unutrašnje poslove druge strane. Posebna pažnja posvećena je bezbjednosti pomorskih ruta: sporazum garantuje slobodu plovidbe u Persijskom zalivu, Hormuškom moreuzu i Omanskom zalivu, ključnim tačkama za globalnu trgovinu energentima.

Predviđen je i zajednički mehanizam za nadzor sprovođenja sporazuma i rešavanje mogućih sporova. Pregovori o otvorenim pitanjima trebalo bi da počnu u roku od sedam dana od stupanja sporazuma na snagu.

Jedna od najvažnijih tačaka odnosi se na sankcije. Prema nacrtu, Vašington bi postepeno ukidao sankcije Iranu u zamjenu za poštovanje dogovorenih obaveza. Sporazum takođe potvrđuje privrženost međunarodnom pravu i Povelji Ujedinjenih nacija.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da postoje "neki dobri znaci" u pregovorima, ali je upozorio da dogovor neće biti moguć ako Teheran nastavi sa planovima za naplatu prolaza kroz Hormuški moreuz, koji je praktično zatvoren za većinu brodskog saobraćaja od početka rata 28. februara.

"Ne želim da budem previše optimističan, ali postoje pozitivni signali. Vidjećemo šta će se dogoditi narednih dana", rekao je Rubio.

Istovremeno je visoki iranski izvor rekao Rojtersu da su razlike između dvije strane smanjene, iako pitanja obogaćivanja uranijuma i statusa Ormuskog moreuza ostaju među glavnim spornim tačkama.