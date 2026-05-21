Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su tvrdnje o navodnom višednevnom čekanju nadležnih organa u slučaju ubistva A.N. u restoranu "27" na Senjaku netačne i zlonamjerne.

Povodom netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u dijelu javnosti da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu "27" na Senjaku, zarad tačnog informisanja javnosti, Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje:

"Supruga A.N. prijavila je njegov nestanak policiji oko 16 časova časova 13. maja 2026. godine. Policija je o prijavi obavijestila Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nakon početnih provera date prijave, policija je istog dana u 20:47 časova obavijestila Više javno tužilaštvo u Beogradu da je supruga A.N. prijavila njegov nestanak i da postoje indicije da je on učestvovao u događaju u kojem je 12. maja posle 23 časa došlo do upotrebe vatrenog oružja u restoranu '27' na Senjaku.

Postupajući javni tužilac VJT u Beogradu je krenuo na uviđaj u restoranu '27' na Senjaku u 21:09 časova.

S tim u vezi, VJT u Beogradu upozorava da se netačnim, paušalnim, izmišljenim i zlonamjernim interpretiranjem događaja, kao i postupanja istražnih organa u medijima i na društvenim mrežama ozbiljno pokušava narušiti kredibilitet istrage koja je u toku.

Svi koji su na bilo koji način doprineli da dođe do izvršenja krivičnog djela Teško ubistvo na štetu A.N, ili su na bilo koji način učestvovali u njegovom prikrivanju ili pomagali izvršiocima istog biće identifikovani i procesuirani.

VJT u Beogradu ističe da su nedopustive i neprihvatljive senzacionalističke medijske objave i spekulacijekije kojima se ugrožava istraga i koje su usmerene na manilpulisanje javnjim mnjenjem, a koje već danima obitavaju u javnom prostoru.

VJT u Beogradu će o svim relevantnim i utvrđenim činjenicama blagovremeno obaveštavati javnost."