Amerikanac Džared Batler ima želju da ostane u Crvenoj zvezdi, ukoliko ne stigne ponuda koja se ne odbija.

Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler sumirao je sezonu nakon ispadanja iz ABA lige. Partizan je slavio neočekivano lako u dva susreta, pa će na Malom Kalemegdanu ovih dana biti turbulentno. Najavljen je odlazak trenera Saše Obradovića, nekim igračima ističu ugovori, dok američki bek sebe vidi u crveno-bijelom dresu i naredne sezone. Osim, ako ne stigne ponuda koja se ne odbija...

Od ranije je poznato da Batler ima ugovor i za narednu sezonu, ali je u njega je ugrađena NBA klauzula. Na početku razgovora za "Meridian sport", osvrnuo se na polufinalnu seriju sa Partizanom.

"Oni su odirao dobro u oba meča, a mi nismo… I zato smo izgubili meč. Očigledno je da kao tim nismo bili na nivou i zato krivicu treba tražiti u svima", rekao je Batler za Meridian sport.

Sezona crveno-bijelih je bila puno uspona i padova, a na kraju je završena na razočaravajući način.

"Mislim da je sezona bila puna uspona i padova. Imali smo dobre trenutke, neke sjajne trenutke, zabavne trenutke. Naravno, bilo je i teških perioda. Neke stvari ne možemo da vratimo, ali teško je stvarno reći kakva je ova sezone. Kad bih morao, ocijenio bih sa B minus, odnosno solidna".

Zašto je Partizan ove sezone bio nerješiva enigma za Zvezdu. "Iskreno, ne znam. To je ono što mi je najteže da objasnim. Imam utisak da nas nijednog trenutka nisu stvarno osjetili kao prijetnju. Čak i kada smo igrali maksimalno agresivno, sa velikom energijom i pritiskom, nismo uspjevali da ih izbacimo iz ritma niti da poljuljamo njihovo samopouzdanje. I upravo me to najviše frustrira. Djelovalo je kao da su tokom cijele sezone protiv nas igrali sa ogromnim samopouzdanjem i kontrolom."

Upitan je o rečima Čime Monekea o tome da se mentalitet ekipe promijenio još u novembru. "To je njegovo mišljenje. Mislim da je sezona jednostavno stalno išla gore-dole. Pobijedili smo neke utakmice koje smo morali da dobijemo, ali i neke koje vjerovatno nije trebalo. Isto tako smo izgubili neke koje smo morali da dobijemo. Zato mi je teško da kažem da je postojao jedan veliki prelomni trenutak."

Da li je problem bila hemija između trenera i igrača? "Teško je reći. Prošli smo kroz mnogo uspona i padova, dolazili su novi igrači, bilo je povreda i svega toga. Teško je izgraditi pravu hemiju uz toliku nestabilnost i promjene u sastavu. Zato kažem - za mene je ova sezona bila za ocjenu B minus."

"Želim da ostanem, ali..."

O svojoj budućnosti u Beogradu je bio jasan. "Volio bih i sljedeće sezone da budem ovdje. Proveo sam sjajno vrijeme u Beogradu. Ljudi su me prihvatili i pokazali mi mnogo ljubavi. Naravno, vidjeću kakve ću opcije imati ovog ljeta, ali da - želim da ostanem."

Amerikanac je još jedno istakao koliko mu znači podrška navijača. "Mnogo mi znači. Iskreno, ovo je vjerovatno mjesto gdje sam bio najljepše prihvaćen još od koledža. Zapravo, još od srednje škole nisam se osjećao ovako dobrodošlo i voljeno. To ne mogu da zaboravim. Oni će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu, bez obzira na sve."

Upitan je o ciljevima za narednu sezonu? "Mislim da smo tim za plej-of. Očigledno će stvari sljedeće sezone vjerovatno izgledati drugačije i moraćemo odatle da gradimo dalje", zaključio je Batler za Meridian sport.

(MONDO)