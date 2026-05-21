U buretu u Inđiji pronađeno je tijelo za koje se sumnja da pripada Aleksandru Nešoviću. Tužilaštvo je naložilo obdukciju i vodi opsežnu istragu sa desetinama vještačenja protiv 10 osumnjičenih.

Policija u Inđiji pronašla je telo za koje se sumnja da je Aleksandar Nešović.

Tijelo je nađeno u buretu.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložena je obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti i potvrdilo da li je u pitanju tijelo ubijenog Nešovića.

U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična djela u vezi sa krivičnim djelom Teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksandra Nešovića za čijim tijelom se i dalje traga, Više javno tužilaštvo u Beogradu donijelo je ukupno 70 naredbi za različita vještačenja.

Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su:

24 mobilna telefona, 1 narukvica za fitnes, 2 laptopa, 1 desktop računar, 2 risivera, 3 hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza.

Izdato je 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, od kog broja se 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima, 1 naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dva lica i jedna naredba za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mjestu izvršenja krivičnog djela – u kamin sali restorana „27“.

Donijeto je i 13 naredbi za DNK vještačenja, od kojih se 10 odnosi na vještačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu „27“.

Dvije naredbe izdate su radi izrade DNK profila, od kojih se jedna naredba odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu „27“, a druga za izradu DNK profila oštećenog Aleksandra Nešovića.

Takođe donijeta je naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.

Donijeta je i naredba za informatičko veštačenje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju video zapisi, zatim tri naredbe za pretresanje: jedna za pretres restorana „27“, jedna za pretresanje dva službena vozila i jedna za pretresanje opreme na kojoj se čuvaju elektronski zapisi.

Takođe je donijeta naredba za fizičko-hemijsko vještačenje i 12 zahtjeva za listing.

Donijete su i 24 naredbe za vještačenje oduzetih mobilnih telefona.

Pored naloženih veštačenja, VJT u Beogradu preduzima i druge dokazne radnje, nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri.

