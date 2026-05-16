Ekipa budvanske Službe zaštite i spasavanja izvukli su mlađu Poljakinju koja je pala sa stijene i zadobila povrede na plaži Mogren 2.
Kako je "Vijestima" rečeno, mlađe turistikinje iz Poljske pješke su se spuštale sa tvrđave Mogren do istoimene plaže u podnožju brda.
Jedna od djevojka izgubila je ravnotežu i pala, udarivši glavom u stijenu.
Akcija spasavanja krenula je iz gradske Luke gdje su na licu mjesta bili pripadnici budvanskog Odjeljenja bezbjednosti, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći.
Vatrogasci su pokušali čamcem da priđu plaži, ali se odustalo zbog talasa.
Tada su krenuli sa tvrđave Mogren i spustili se do same plaže odakle su na rukama izvukli povrijeđenu djevojku.
Njoj je odmah ukazana ljekarska pomoć.
Povrede nisu opasne po život.