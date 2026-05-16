Izvor: OPŠTINA BUDVA

Ekipa budvanske Službe zaštite i spasavanja izvukli su mlađu Poljakinju koja je pala sa stijene i zadobila povrede na plaži Mogren 2.

Kako je "Vijestima" rečeno, mlađe turistikinje iz Poljske pješke su se spuštale sa tvrđave Mogren do istoimene plaže u podnožju brda.

Jedna od djevojka izgubila je ravnotežu i pala, udarivši glavom u stijenu.

Akcija spasavanja krenula je iz gradske Luke gdje su na licu mjesta bili pripadnici budvanskog Odjeljenja bezbjednosti, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći.

Vatrogasci su pokušali čamcem da priđu plaži, ali se odustalo zbog talasa.

Tada su krenuli sa tvrđave Mogren i spustili se do same plaže odakle su na rukama izvukli povrijeđenu djevojku.

Njoj je odmah ukazana ljekarska pomoć.

Povrede nisu opasne po život.