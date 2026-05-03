Tramp dobio novi predlog sporazuma od 14 tačaka za kraj rata na Bliskom istoku od Irana.

Američki predsjednik Donald Trump dobio je novi prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku od Iran, javlja Sky News.

Plan se sastoji od 14 tačaka, u kojima Teheran ponavlja zahtjeve koje je i ranije iznosio, ali bez uspjeha.

Tramp se kratko oglasio povodom prijedloga, ocijenivši ga kao „nezadovoljavajući“. Njegov ključni zahtjev ostaje nepromijenjen od početka sukoba – odricanje Irana od nuklearnog programa.

Prema dostupnim informacijama, dio plana koji je Iran javno predstavio uključuje:

garancije o nenapadanju od strane Sjedinjene Američke Države

povlačenje američkih trupa iz regiona u blizini Irana

prestanak blokade Ormuskog moreuza od strane američke mornarice

uspostavljanje novog režima prolaska kroz Ormuski moreuz

okončanje sukoba između Izrael i Hezbollah u Liban

završetak rata u roku od 30 dana

odlaganje pregovora o iranskom nuklearnom programu do završetka sukoba

Tramp je najavio da će se detaljnije obratiti javnosti povodom ovog prijedloga, ali nije precizirao kada.

Ostaje neizvjesno da li će ovaj plan otvoriti prostor za nastavak pregovora ili dodatno produbiti neslaganja između dvije strane.