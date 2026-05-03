Tramp dobio novi predlog sporazuma od 14 tačaka za kraj rata na Bliskom istoku od Irana.
Američki predsjednik Donald Trump dobio je novi prijedlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku od Iran, javlja Sky News.
Plan se sastoji od 14 tačaka, u kojima Teheran ponavlja zahtjeve koje je i ranije iznosio, ali bez uspjeha.
Tramp se kratko oglasio povodom prijedloga, ocijenivši ga kao „nezadovoljavajući“. Njegov ključni zahtjev ostaje nepromijenjen od početka sukoba – odricanje Irana od nuklearnog programa.
Prema dostupnim informacijama, dio plana koji je Iran javno predstavio uključuje:
garancije o nenapadanju od strane Sjedinjene Američke Države
povlačenje američkih trupa iz regiona u blizini Irana
prestanak blokade Ormuskog moreuza od strane američke mornarice
uspostavljanje novog režima prolaska kroz Ormuski moreuz
okončanje sukoba između Izrael i Hezbollah u Liban
završetak rata u roku od 30 dana
odlaganje pregovora o iranskom nuklearnom programu do završetka sukoba
Tramp je najavio da će se detaljnije obratiti javnosti povodom ovog prijedloga, ali nije precizirao kada.
Ostaje neizvjesno da li će ovaj plan otvoriti prostor za nastavak pregovora ili dodatno produbiti neslaganja između dvije strane.