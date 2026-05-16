U inspekcijskom nadzoru u Kotoru zaplijenjena je roba bez žiga vrijednosti od 180.000 eura, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako navode, tokom današnje koordinisane akcije, koju je sprovela Uprava carina, na inicijativu Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine.

“Kontrolama su obuhvaćena četiri objekta, pri čemu je izrečeno ukupno osam prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Takođe, oduzeta je roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura”, preciziraju iz Vlade.

Konstatuju da je Koordinaciono tijelo realizovalo značajan dio aktivnosti u cilju jačanja međuinstitucionalne saradnje i efikasnijeg odgovora na pojave nelegalne trgovine i povrede prava intelektualne svojine.

“Kontrolne aktivnosti biće nastavljene i u narednom periodu, posebno u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, kako bi se dodatno unaprijedio inspekcijski nadzor i efikasnost rada na terenu, kao i olakšao rad koordinatorima tokom pojačanih sezonskih kontrola. Zahvaljujemo svim službama i kolegama na profesionalnoj, operativnoj i koordinisanoj saradnji”, poručili su iz Vlade Crne Gore.