U inspekcijskom nadzoru u Kotoru zaplijenjena je roba bez žiga vrijednosti od 180.000 eura, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.
Kako navode, tokom današnje koordinisane akcije, koju je sprovela Uprava carina, na inicijativu Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora u Kotoru, privremeno je oduzeta veća količina robe za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine.
“Kontrolama su obuhvaćena četiri objekta, pri čemu je izrečeno ukupno osam prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 8.000 eura. Takođe, oduzeta je roba procijenjene vrijednosti od oko 180.000 eura”, preciziraju iz Vlade.
Konstatuju da je Koordinaciono tijelo realizovalo značajan dio aktivnosti u cilju jačanja međuinstitucionalne saradnje i efikasnijeg odgovora na pojave nelegalne trgovine i povrede prava intelektualne svojine.
“Kontrolne aktivnosti biće nastavljene i u narednom periodu, posebno u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, kako bi se dodatno unaprijedio inspekcijski nadzor i efikasnost rada na terenu, kao i olakšao rad koordinatorima tokom pojačanih sezonskih kontrola. Zahvaljujemo svim službama i kolegama na profesionalnoj, operativnoj i koordinisanoj saradnji”, poručili su iz Vlade Crne Gore.