Strazbur bi mogao pojačati nadzor nad Crnom Gorom zbog loših uslova pritvora, nezakonitog produžavanja pritvora i ponovljenih kršenja ljudskih prava

Izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) u predmetu “Bigović protiv Crne Gore” moglo bi se uskoro naći pod pojačanim nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope, prenosi portal Vijesti pozivajući se na više izvora Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG).

Kako prenosi portal Vijesti, takva odluka predstavljala bi ozbiljan udarac za Crnu Goru, jer bi značila da institucije u Strazburu smatraju da država nije adekvatno sprovela presudu kojom su utvrđeni loši uslovi pritvora i povrede prava na slobodu.

U predmetu “Bigović protiv Crne Gore”, ESLJP je utvrdio povrede zbog nehumanih uslova pritvora, ali i nezakonitosti i nedovoljnog obrazlaganja produženja pritvora. Sud je posebno ukazao da su nakon podizanja optužnice prošla dva mjeseca bez novih odluka o produženju pritvora, kao i da domaći sudovi nijesu dali dovoljno relevantne razloge za dalje lišenje slobode.

Portal Vijesti prenosi da je zastupnik Crne Gore pred sudom u Strazburu Mirko Đuković potvrdio da je Vlada krajem marta dobila pismo Odjeljenja za izvršenje presuda ESLJP-a, kojim je upozorena na mogućnost da predmet bude prebačen pod pojačani nadzor.

Takva mogućnost, prema njegovim riječima, povezana je i sa preliminarnim nalazima Komiteta za sprečavanje torture (CPT), koji su ukazali na ozbiljne probleme u crnogorskom pritvorskom sistemu.

CPT upozorio na prenatrpanost i loše uslove

Kako prenosi portal Vijesti, CPT je u posljednjim zapažanjima posebno kritikovao činjenicu da pritvor u Crnoj Gori i dalje ostaje široko korišćena mjera, dok pritvorenici borave u lošim i prenatrpanim uslovima.

Istovremeno, završna mjerila za Poglavlje 23 od Crne Gore zahtijevaju smanjenje pritvorske populacije i veću primjenu alternativnih mjera.

Iz Vrhovni sud Crne Gore za CIN-CG naveli su da pritvor mora predstavljati krajnju i izuzetnu mjeru, te da će sudovi nastaviti da rade na ujednačavanju sudske prakse i detaljnijem obrazlaganju odluka o pritvoru.

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić poručila je da će sudovi učiniti sve da ubrzaju postupke i odluke donose u razumnom roku.

Ustavni sud često utvrđuje povrede prava na slobodu

Portal Vijesti prenosi i podatke prema kojima je Ustavni sud Crne Gore od 2020. do 2026. godine u čak 103 predmeta utvrdio da su redovni sudovi prekršili pravo na slobodu.

Prema analiziranim odlukama, pritvor se često produžava šablonski, bez ozbiljnog razmatranja alternativnih mjera poput jemstva, zabrane napuštanja boravišta ili elektronskog nadzora.

Posebno zabrinjava činjenica da se, kako navodi portal Vijesti, isti tipovi povreda ponavljaju iz predmeta u predmet, dok sudije ne snose posebnu odgovornost kada Ustavni sud utvrdi nezakonit pritvor.

Crna Gora pod pritiskom zbog evropskih standarda

Kako prenosi portal Vijesti, eventualno prebacivanje predmeta “Bigović protiv Crne Gore” pod pojačani nadzor poslalo bi veoma nepovoljnu poruku međunarodnim partnerima, posebno u trenutku kada Crna Gora pokušava da zatvori pregovaračka poglavlja 23 i 24.

Iz Ministarstva pravde naveli su da je formiran Radni tim za izradu Akcionog plana za izvršenje presude, kao i da su planirane izmjene zakonodavstva, proširenje kapaciteta UIKS-a i veća primjena alternativnih mjera pritvoru.

Portal Vijesti prenosi i da Savjet Evrope u posljednjem izvještaju kao glavne probleme Crne Gore navodi povrede prava na slobodu, policijsko zlostavljanje, neefikasne istrage, dužinu trajanja postupaka i neizvršenje pravosnažnih presuda.