SZO upozorava države da se pripreme za nove slučajeve hantavirusa, dok se zaraženi pacijenti nalaze u više zemalja, uključujući Francusku i Španiju.

Izvor: AP

Direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao je državama da se pripreme za još slučajeva hantavirusa, dok su vlasti u Parizu saopštile da Francuskinja koja se zarazila virusom na brodu MV Hondius ima najteži oblik bolesti i da je priključena na respirator.

Tedros Adhanom Gebrejesus zahvalio je Španiji na "saosećanju i solidarnosti" koje je pokazala prihvatanjem pogođenog kruzera i pozvao vlasti da slede savjete i preporuke SZO, koji uključuju karantin od 42 dana i stalni nadzor kontakata visokog rizika, piše Gardijan.

"Za sada nema znakova da smo na početku većeg izbijanja zaraze, ali situacija bi, naravno, mogla da se promijeni i, s obzirom na dug period inkubacije virusa, moguće je da ćemo u narednim nedeljama vidjeti još slučajeva", rekao je na konferenciji za novinare u Madridu u utorak.

MV Hondius, koji je plovio iz Argentine ka Zelenortskim Ostrvima, našao se u centru epidemije nakon što su troje putnika – holandski bračni par i jedan nemački državljanin – preminuli od virusa. Iako se hantavirus obično prenosi preko divljih glodara, u retkim slučajevima bliskog kontakta moguć je i prenos sa čovjeka na čovjeka.

SZO je do sada potvrdila devet slučajeva andske varijante virusa, među kojima su Francuskinja i jedan američki državljanin koji su bili pozitivni nakon evakuacije sa broda.

Zdravstveni zvaničnici u Parizu saopštili su da je pacijentkinja iz Francuske prebačena na intenzivnu negu sa "najtežim oblikom kardiopulmonalne manifestacije".

U galeriji pogledajte fotografije kruzera i evakuacije putnika:

Vidi opis SZO izdao hitno upozorenje za sve države: Evo u kojim zemljama je zaraza do sada registrovana (MAPA) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/ANP, ANP / Alamy Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/ANP / Shutterstock Editorial Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Manu Fernandez/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Tanjug/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Tanjug/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Tanjug/AP Br. slika: 10 10 / 10

Doktor Gzavije Leskir rekao je novinarima da šezdesetpetogodišnja žena ima prethodna zdravstvena oboljenja, ali nije iznio dodatne detalje.

"Priključena je na veštačka pluća i aparat za vantelesni krvotok kako bi, nadamo se, prebrodila ovu fazu", rekao je.

Špansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je jedan od 14 Španaca evakuisanih sa broda i smještenih u karantin u vojnoj bolnici u Madridu pozitivan na hantavirus i da pokazuje simptome.

"Pacijent koji je juče preliminarno bio pozitivan sada je potvrđeno pozitivan na hantavirus", navodi se u saopštenju. "Pacijent je juče imao blagu temperaturu i lake respiratorne simptome, ali je trenutno stabilno i ne pokazuje očigledno kliničko pogoršanje."

"Biće još slučajeva"

Tedros, koji je govorio zajedno sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, rekao je da će se vjerovatno pojaviti još slučajeva zbog intenzivnih kontakata među putnicima na brodu pre nego što je podignuta uzbuna i potvrđen prvi slučaj kod jednog putnika 2. maja.

"Očekivali bismo još slučajeva jer je, kao što možda znate, indeksni slučaj – prvi slučaj na brodu – zabeležen 6. aprila… i bilo je mnogo kontakata među putnicima. A kao što znate, period inkubacije traje šest do osam nedelja.

Dakle, zbog kontakata dok su još bili na brodu – naročito prije nego što su počeli da primenjuju mere sprečavanja zaraze – očekujemo još slučajeva zbog onoga što se događalo tokom putovanja."

Tedros je rekao da su pojedinačne države sada odgovorne za svoje građane nakon evakuacije i dodao: "Nadam se da će brinuti o pacijentima i putnicima, pomagati im i istovremeno štititi svoje građane. To je ono što očekujemo."

Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost saopštila je da će 10 ljudi sa udaljenih južnoatlantskih ostrva povezanih sa epidemijom hantavirusa na kruzeru biti prebačeno u Ujedinjeno Kraljevstvo u slučaju da razviju bolest.

Grupa sa britanskih prekomorskih teritorija Sveta Jelena, Asension i Tristan da Kunja "prebacuje se u UK kako bi završila samoizolaciju kao mera predostrožnosti" nakon kontakta sa zaraženima, naveli su zvaničnici.

U galeriji pogledajte fotografije kruzera:

Trenutno nije jasno da li grupa uključuje britanske državljane.

Istovremeno, 20 britanskih državljana sa MV Hondiusa, zajedno sa jednim Nemcem koji živi u UK i jednim japanskim putnikom, koji su bili u izolaciji u bolnici Arou Park u Viralu, pripremaju se da napuste tu ustanovu.

Direktor SZO takođe je odao priznanje španskoj vladi i građanima Španije zbog reakcije na situaciju na brodu nakon što su vlasti Zelenortskih Ostrva odbile da mu dozvole pristajanje. Više od 120 putnika i članova posade evakuisano je sa Tenerifa u pažljivo koordinisanoj operaciji u nedelju i ponedeljak.

"Želio bih da zahvalim Španiji, a posebno premijeru Pedru Sančezu, na izuzetnom vođstvu i koordinaciji", rekao je.

"Ovo je model iz kojeg se, nadam se, i druge zemlje mogu ugledati – ne samo kada je reč o obavezama, već i o saosećanju i solidarnosti koje je Španija pokazala", piše Gardijan.

Dodao je da su u "podeljenom svijetu koji izaziva podele" važni "ljubaznost i briga jednih o drugima".

Sančez je ponovio tu poruku rekavši: "Ovom svijetu ne treba više sebičnosti niti više straha. Potrebne su mu zemlje koje pokazuju solidarnost i žele da idu napred."

Premijer je još jednom izrazio saučešće porodici pripadnika Civilne garde koji je preminuo od srčanog udara tokom učešća u evakuaciji u nedelju.

Uprkos protivljenju regionalne vlade Kanarskih ostrva, centralna vlada Španije dozvolila je MV Hondiusu da usidri brod u luci na Tenerifima – a zatim i kratko pristane – kako bi sprovela operaciju evakuacije.

MV Hondius, koji je dopunio gorivo i zalihe na Tenerifima, sada plovi nazad ka luci Roterdam sa posadom od 25 ljudi, kao i jednim lekarom i medicinskom sestrom.

U kojim zemljama se nalaze zaraženi od hantavirusa?

Evo u kojim se sve zemljama nalaze zaraženi, preminuli, ali i oni koji su pod strogim nadzorom nakon bekstva sa "kruzera smrti".

Holandija: Epicentar tragedije i "nulti pacijent"

Dvoje holandskih državljana, 70-godišnji muškarac za koga se veruje da je "nulti pacijent" i njegova supruga, preminuli su od posledica hantavirusa.

Treći zaraženi Holanđanin je lekar sa broda koji je hitno evakuisan i leči se u izolaciji.

Zanimljivo je da se u karantinu u Holandiji trenutno nalazi i crnogorska državljanka, inače članica posade kruzera, kojoj do završetka propisanih mera nije dozvoljeno napuštanje hotela u Ajndhovenu.

Velika Britanija: Filmsko spasavanje padobranima

Kod dvoje Britanaca je zaraza potvrđena, dok se jedan vodi kao "verovatan" slučaj. Dvoje ljudi je u samoizolaciji kod kuće bez simptoma, ali moraju da izbegavaju kontakte 45 dana.

Scena koja je šokirala svijet odigrala se kada su britanski vojni ljekari skakali padobranima na udaljeno ostrvo Tristan da Kunja kako bi dopremili hitne medicinske zalihe za zaraženog državljanina Velike Britanije sa kruzera.

Amerika: Strogi karantin

Nakon sletanja evakuisanog aviona u Nebrasku, utvrđeno je da je jedan američki državljanin pozitivan na virus, ali bez simptoma, dok još jedna osoba pokazuje simptome i smeštena je u bolnicu u Atlanti.

Zdravstveni zvaničnici u najmanje sedam američkih saveznih država prate kontakte, uključujući i one iz komercijalnih aviona.

Španija i Francuska: Zaraza stigla na tlo Evrope

Haos se preselio i na tlo Evrope. Putnik evakuisan u vojnu bolnicu Gomez Ula u Madridu testiran je pozitivno odmah po dolasku.

Prava drama odigrala se na nebu kada je jednoj Francuskinji naglo pozlilo na repatrijacionom letu ka Parizu. Nakon sletanja, potvrđeno je da je pozitivna na hantavirus, a stanje joj se tokom noći dodatno pogoršalo.

Švajcarska

Među preminulima je i jedna njemačka putnica, a njeno tijelo je danima bilo zarobljeno na brodu pre nego što je transportovano.

U isto vrijeme, jedan Švajcarac koji je napustio brod i putovao kući letovima preko Južne Afrike i Katara, osetio je simptome po povratku i sada je pozitivan na andski soj. Leči se u strogom karantinu bolnice u Cirihu.

Crveni alarm od Afrike do Azije

Mreža kontakata proteže se širom planete:

Južna Afrika i Senegal: Testirani putnici iz ovih afričkih zemalja takođe su pozitivni na smrtonosni andski soj

Poljska: Jedan Poljak hitno je stavljen pod epidemiološki nadzor i još ne pokazuje simptome

Grčka: Jedan evakuisani muškarac će provesti 45 dana u obaveznom bolničkom karantinu, u specijalnoj komori sa negativnim pritiskom u Atini

U strogom nadzoru i samoizolaciji nalaze se i putnici u Danskoj (jedan državljanin) i Singapuru (dvoje ljudi).

Takođe, 38 pomoraca sa Filipina čeka karantin u Roterdamu pre povratka kući.

Nulti pacijent se zarazio na "kraju svijeta"

Sve je počelo kada je kruzer "Hondijus" isplovio iz Ušuaje u Argentini, grada poznatog i kao "kraj svijeta".

Iako zvanično nije potvrđeno, vjeruje se da su se holandski supružnici zarazili upravo tamo -tokom posmatranja ptica na lokalnoj deponiji, udisanjem kontaminiranog izmeta glodara.

Ministarstvo zdravlja Argentine najavilo je hitno hvatanje i analizu glodara u ovom području kako bi sprečili dalju katastrofu.

(Blic/MONDO)