Donald Tramp se oglasio o situaciji sa hantavirusom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Ovalnoj prostoriji Bijele kuće u Vašingtonu kada je govorio o mnogim važnim temama, a novinare je pored mirovnog predloga u ratu sa Iranom najviše interesovala i situacija sa hantavirusom. Prema poslednjim informacijama američkog Ministarstva zdravlja, 18 američkih državljana je evakuisano sa kruzera "MV Hondius", a 16 je poslato u bolnicu u Nebraski dok su dvije osobe transportovane u Džordžiji.

"Mnogo je teško sve to ispratiti. Prisutan je dugo već, ljudima je odavno poznat.

Nadam se da je u redu...čini se da se ne širi tako lako. Zapravo, veoma se teško širi, živjeli smo sa tim toliko godina.

Mislim da je situacija dobra. Nebraska je uradila fantastičan posao, ti doktori su nevjerovatni", objasnio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".