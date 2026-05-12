Emanuel Makron otkrio kakvo je stanje u Francuskoj po pitanju hantavirusa.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron oglasio se o hantavirusu i stanju u Francuskoj. U ovoj državi se prate 22 osobe zbog kontakta sa nekim od zaraženih sa luksuznog kruzera "MV Hondius" koji je evakuisan minulog vikenda na Tenerifima. Stručnjaci prate sve zaražene i sumnjive osobe zbog "treće generacije" inkubacije, dok je Makron naveo da je situacija pod kontrolom u Francuskoj, prenosi "Skaj Njuz".

"Vlada Francuske je donijela dobre odluke, situacija je pod kontrolom. Francuska je preduzela ekstreman i rigorozan protokol", izjavio je Makron tokom posjete Keniji na Samitu "Napred Afrika".