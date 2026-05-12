U Ukrajini su od početka godine potvrđena dva slučaja hantavirusa, dok ljekari upozoravaju da ova infekcija, koju prenose glodari, može izazvati ozbiljna oštećenja pluća i bubrega.

Dva slučaja hantavirusa zabilježena su u Ukrajini od početka 2026. godine, a oba slučaja registrovana su u Hmeljnickom. Pacijenti su imali umjerene simptome, uspješno su liječeni i otpušteni iz bolnice.

Kako je saopštila Hmeljnicka infektivna bolnica, vijest o hantavirusu izazvala je veliko uznemirenje među građanima, posebno nakon informacija o smrtnim slučajevima povezanih sa ovom infekcijom. Ipak, ljekari ističu da virus nije nov i da je poznat već decenijama.

"Posebnost hantavirusa je u tome što nije riječ o jednom specifičnom soju, već o velikoj porodici virusa koji prirodno postoje u okruženju i prenose ih divlji glodari", objasnila je infektološkinja Viktorija Bondar.

Hantavirus spada u zoonoze, odnosno bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Različiti oblici virusa prisutni su u različitim djelovima svijeta. Neki prolaze bez simptoma, dok drugi mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju po život. Retki Andski virus uglavnom je prisutan u Južnoj Americi, a prenos hantavirusa sa čovjeka na čovjeka veoma je rijedak.

"Ove godine u Hmeljnickoj infektivnoj bolnici zabilježena su dva slučaja infekcije hantavirusom, koja su uspješno izliječena", dodala je doktorka.

Prvom pacijentu dijagnostikovana je akutna hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, dok je drugi imao oštećenje jetre, osip i povišenu temperaturu. Oba slučaja laboratorijski su potvrđena.

Podsjetimo, epidemija hantavirusa nedavno je zabilježena i na kruzeru "MV Hondijus", gdje je tokom putovanja iz Argentine ka Zelenortskim Ostrvima preminulo troje holandskih putnika.

Na brodu je bilo i pet članova posade iz Ukrajine, čije je stanje trenutno stabilno i bez simptoma infekcije. Jedan ukrajinski državljanin danas je evakuisan u Holandiju tokom djelimične evakuacije putnika. Hantavirus se najčešće prenosi sa glodara na ljude putem kontakta sa njihovim izlučevinama ili udisanjem zaražene prašine, a može izazvati teško oštećenje pluća i bubrega.

Iako je prenos sa čovjeka na čovjeka rijedak, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je moguć u slučajevima dugotrajnog bliskog kontakta, posebno u zatvorenim prostorima poput brodova. Trenutno međunarodne službe pokušavaju da pronađu putnike koji su ranije napustili brod, jer za hantavirus još ne postoji vakcina sa potvrđenom efikasnošću.

Simptomi se obično javljaju naglo i uključuju visoku temperaturu, jake glavobolje, bolove u stomaku i leđima. Kako bolest napreduje, može doći do naglog pada krvnog pritiska, nakupljanja tečnosti oko pluća i ozbiljnog otkazivanja bubrega. Ljekari upozoravaju da infekcija ponekad može proći bez simptoma, ali da i nakon oporavka može ostaviti dugoročne posledice po zdravlje, uključujući povećan rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.