Crnogorska državljanka, članica posade kruzera MV Hondius, na kom se pojavio smrtonosni hantavirus nalazi se u karantinu u Holandiji, nakon što su sa broda evakuisani putnici i sprovedene pojačane zdravstve kontrole.

Iz Ministarstva vanjskih poslova Televiziji Vijesti je saopšteno da su, preko crnogorske ambasade u stalnoj komunikaciji sa crnogorskom državljankom, koja je kasno sinoć organizovanim transportom iz Španije doputovala u Holandiju.

Kako su kazali trenutno je u karantinu u hotelu u Ajndhovenu, gdje joj je i urađeno testiranje. Do završetka propisanih mjera nije joj dozvoljeno napuštanje smještaja.

Ministarstvo navodi da je crnogorskoj državljanki ponuđena sva neophodna konzularna pomoć i podrška.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li će članovi posade biti vraćeni u matične države ili će se vratiti na brod, na kom će se sprovesti potpuna dezinfekcija.