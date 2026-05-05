Sukob između Amerike i Irana ušao je u novu, opasnu fazu nakon napada u Ormuskom moreuzu i udara na naftna postrojenja u UAE. Dok američke snage sprovode vojnu operaciju za kontrolu ključnog plovnog puta, tenzije dodatno podižu prijetnje Donalda Trampa.

Izvor: Sentnel

Sukob između Amerike i Irana ušao je u 67. dan, a dodatno se razbuktao nakon pokretanja američke vojne operacije "Projekat sloboda", čiji je cilj deblokada Ormuskog moreuza i obezbeđivanje bezbjednog prolaska trgovačkih brodova. Tokom operacije, američke snage su uništile nekoliko iranskih čamaca i presrele više bespilotnih letjelica i raketa.

Kao odgovor, Iran je izveo napade dronovima i raketama na naftna postrojenja i rafineriju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Situacija je dodatno eskalirala nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zapretio da će Iran biti "izbrisan sa lica Zemlje" ukoliko napadne američke brodove, dok iranske snage upozoravaju da će gađati sva plovila koja bez njihove dozvole prolaze kroz moreuz.

Iranski vojni izvori tvrde da napadi na UAE nisu došli iz Irana

Prema informacijama koje dolaze iz izvora povezanih sa državnim medijima, a pripisuju se visokim iranskim vojnim zvaničnicima, Iran jasno poručuje da nije imao plan da napadne Ujedinjene Arapske Emirate.

Vojni izvori navode da ti napadi nisu bili usmjereni iz Irana niti su izvedeni sa iranske teritorije.

Izraelske snage meta napada Hezbolaha u Libanu, tvrdi IDF

Izraelska vojska objavila je da su njihove snage u poslednjih nekoliko sati dva puta bile na meti Hezbolaha. Tvrde da je proiranska militantna grupa ispalila više minobacačkih granata prema području u južnom Libanu gdje djeluju vojnici IDF-a.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima.

Japan primio prvu pošiljku ruske nafte od početka iranskog rata

Japan je primio prvu pošiljku ruske nafte od početka iranskog rata, koji je zatvaranjem Ormuskog moreuza izazvao poremećaje na globalnom tržištu. Prema izvještajima japanskih medija, tanker sa sirovom naftom iz projekta "Sahalin-2" juče je stigao do obale Imabarija u zapadnom Japanu, a vijest su potvrdili neimenovani zvaničnici veleprodajnog dobavljača Taiyo Oila.

Japan oko 95 odsto svojih potreba za naftom zadovoljava uvozom sa Bliskog istoka, stoga od kraja februara, kada je Teheran zatvorio Ormuški moreuz, pokušava da pronađe alternativne izvore nabavke.

Požar glavnoj zoni naftne industrije UAE nakon napada dronom

U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela tri iranske rakete iznad svojih voda, saopštile su vlasti UAE.

Požar je izbio u zoni naftne industrije u emiratu Fudžejra, a hitne službe su odmah raspoređene da ugase požar.

Iz Kancelarija za medije Fudžejre je saopšteno da su tri indijska državljanina lakše povrijeđena i prebačena u bolnicu, prenosi Rojters.

Ministarstvo odbrane UAE je saopštile da su snage presrele tri rakete, dok je četvrta pala u more.

Američki razarači prošli kroz Ormuski moreuz uprkos iranskom napadu

Dva razarača američke mornarice prošla su kroz Ormuski moreuz i ušla u Persijski zaliv nakon što su bila izložena koordinisanom iranskom napadu, izjavili su zvaničnici za CBS pod uslovom anonimnosti.

Prema njihovim navodima, brodovi USS "Trakstan" i USS "Mejson" suočili su se sa baražnom vatrom koja je uključivala male čamce, rakete i dronove, uz podršku helikoptera "apač" i drugih letjelica.

Uprkos intenzitetu napada, nijedan američki brod nije pogođen, a sve prijetnje su presretnute.

Tranzit je usledio nakon što je američki predsjednik Donald Tramp najavio da će SAD pomoći u obezbjeđivanju prolaza kroz moreuz, ključnu tačku globalnog transporta nafte.

Tramp: Izbrisaću vas sa lica Zemlje

Američki predsjednik Donald Tramp je uputio oštru prijetnju Iranu, poručivši da će iranske snage biti "izbrisane s lica Zemlje" ako pokušaju da napadnu američke brodove u Ormuskom moreuzu ili Persijskom zalivu.

U telefonskom intervjuu za Fox News Tramp je izjavio kako su iranski pregovarači trenutno “znatno fleksibilniji” nego ranije, što bi moglo da upućuje na pomak u diplomatskim odnosima između dvije zemlje.