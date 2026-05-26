Na projektu bilo angažovano oko 300 radnika, prioritet bio rasterećenje saobraćaja pred sezonu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktor Uprava za saobraćaj Crne Gore Radomir Vuksanović saopštio je da će do kraja sedmice sve četiri trake na bulevaru Tivat–Jaz biti pod asfaltom, prenosi RTCG.

„Do kraja nedjelje imaćemo sve četiri trake na 16,5 kilometara bulevara pod asfaltom, na kompletnoj dužini bulevara. Time ćemo relaksirati ovu turističku sezonu kada je riječ o saobraćaju“, rekao je Vuksanović.

On se izvinio građanima zbog problema koje su imali tokom prošlog ljeta i poručio da će završetkom radova biti dobijena moderna saobraćajnica.

Kako prenosi RTCG, Vuksanović je istakao da je riječ o velikom građevinskom poduhvatu, navodeći da je od marta radila i treća smjena, dok su posljednjih dana intenzivirani radovi na tamponiranju i izradi ivičnjaka.

„Trista ljudi bilo je aktivno na ovom projektu i dat je pun gas da se ispuni obećano“, kazao je on.

Vuksanović je podsjetio da su pripremni radovi počeli 2023, dok su glavni radovi formalno krenuli u martu 2024. godine, uz rok završetka januar 2026.

Dodao je da su dodatne probleme stvarale brojne instalacije koje nijesu bile evidentirane u katastru, zbog čega su neke morale biti izmještene ili izgrađene iznova.

„Prioritet nam je bio asfalt kako bismo izbjegli nemile scene od prošle godine“, rekao je Vuksanović, prenosi RTCG.

On nije mogao precizirati kada će kompletan bulevar biti u potpunosti završen, navodeći da nije sve u rukama Uprave.