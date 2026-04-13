Tramp zaprijetio Iranu nakon početka blokade Ormuskog moreuza.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon što je počela blokada Ormuskog moreuza u 16 časova po našem vremenu. Američka mornarica je počela blokadu iranskih luka i prilaza Ormuzu nakon propalih pregovora u Pakistanu, a Tramp je zaprijetio uništavanjem svakog iranskog broda koji se bude približio američkim.

"Iranska mornarica se nalazi na dnu mora, totalno uništena - čak 158 brodova. Ono što im nismo uništili su, ono što oni zovu - mali napadački brodovi, jer ih i nismo smatrali prijetnjom.

Upozorenje: Ako ijedan od tih brodova priđe blizu naše blokade, biće momentalno uništen. Koristićemo isti sistem za uništavanje kao za brodova koji transportuju narkotike.

To je brza i brutalna akcija. Oko 98 odsto droge koja dolazi u Sjedinjene Države preko okeana i mora je zaustavljena!", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei , od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.