Iran prijeti Trampovom "Projektu sloboda" nakon najave američkog predsjednika da će trupe pod njegovom komandom izvući brodove blokrane u Ormuskom moreuzu

Iranska vojska saopštila je danas da će napasti sve američke snage koje pokušaju da uđu u Ormuski moreuz, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp najavio početak operacije "Projekat sloboda" za oslobađanje brodova blokiranih u Persijskom zalivu.

Načelnik iranske centralne komande, general-major Ali Abdolahi, izjavio je za državnu televiziju IRIB da je tesnac pod potpunom kontrolom iranskih oružanih snaga i da svaki prolaz mora da se koordiniše sa Teheranom.

On je naglasio da će Iran napasti "bilo koju stranu oružanu silu", a posebno "agresivnu američku vojsku", ukoliko pokuša da uđe u ovaj strateški plovni put.

Ova prijetnja dolazi neposredno nakon objave Donalda Trampa na mreži Trut soušl da će SAD od ponedeljka početi da pomažu u izvlačenju stotina trgovačkih brodova koji su nedeljama zarobljeni zbog sukoba.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, blokirano je oko 20.000 pomoraca kojima ponestaju zalihe hrane.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da će operaciju podržati sa 15.000 vojnika, više od 100 letjelica i ratnim brodovima

Admiral Bred Kuper izjavio je da je ova misija ključna za regionalnu bezbjednost i globalnu ekonomiju, s obzirom na to da Iran već dva mjeseca blokira gotovo sav pomorski saobraćaj, što je dovelo do drastičnog skoka cijena energenata.

Situacija u moreuzu dodatno je eskalirala nakon što je jedan tanker prijavio da je pogođen projektilima, dok Vašington istovremeno održava pomorsku blokadu iranskih luka.