Procurile glasovne poruke iranske vojske sa upozorenjem o prolasku kroz Ormuski moreuz.

Iranska novinska agencija "Fars News" je danas objavila dve glasovne poruke u kojima iranska vojska, odnosno iranska revolucionarna garda, prijeti svim brodovima i tankerima koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz koji kontroliše američka mornarica prema riječima američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi "BBC". Prijetnje su u tim porukama izgovorene na dva jezika, na persijskom i engleskom.

"Ovo je ozbiljno upozorenje od mornarice iranske revolucionarne vojske. Ormuski moreuz je i dalje zatvoren, prolaz kroz njega nije moguć bez dozvole Irana i prolazak van ustaljene rute nije dozvoljen. Ako bilo koji brod ili plovilo prođe bez dozvole na geografskoj dužini 56°00′ stepeni istočno u Persijskom zalivu i geografskoj širini 25°40' sjeverno u Omanskom moru, biće napadnut i uništen", navodi se u poruci upozorenja svim brodovima.