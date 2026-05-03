Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će razmotriti novi iranski mirovni predlog, ali je odmah izrazio sumnju u njegovu prihvatljivost, ističući da Teheran „nije platio dovoljno visoku cijenu“, dok tenzije između dvije strane i dalje prijete novom eskalacijom.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će razmotriti novi mirovni predlog Teherana, ali je odmah izrazio sumnju u njegove izglede, poručivši da Iran još nije "platio dovoljno visoku cijenu". Dvije iranske poluzvanične novinske agencije, Tasnim i Fars, za koje se veruje da su bliske Revolucionarnoj gardi, objavile su da je Iran poslao Sjedinjenim Američkim Državama novi predlog od 14 tačaka preko Pakistana.

Trampova reakcija

"O tome ću vas obavijestiti kasnije", rekao je Tramp o predlogu prije ulaska u predsjednički avion, dodajući da će mu "sada dostaviti tačan tekst".

Nedugo nakon razgovora sa novinarima, Tramp je na društvenim mrežama komentarisao novi predlog, napisavši da "ne može da zamisli da bi bio prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovečanstvu i svijetu u poslednjih 47 godina."

Trumpa su pitali i zašto Amerika povlači vojnike iz Nemačke.

"Drastično ćemo smanjiti broj i ići ćemo mnogo dalje od 5.000", rekao je.

Kontekst pregovora

Tramp je ranije ove nedelje odbio prethodni iranski predlog. Uprkos tome, primirje u ratu – koji su krajem februara pokrenuli Izrael i Amerika – na snazi je od 8. aprila, a jedan neuspješan krug mirovnih pregovora već je održan u Pakistanu.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi poručio je diplomatama u Teheranu da je "lopta na strani Sjedinjenih Država da izaberu put diplomatije ili da nastave sa konfrontacionim pristupom". Iran je, kako je rekao, "spreman na obije mogućnosti".

Vašington je više puta ponovio da neće okončati rat bez sporazuma koji bi spriječio Iran da proizvede nuklearno oružje, što je bio primarni cilj koji je Trump naveo kada je usred nuklearnih pregovora u februaru pokrenuo napade. Iran, s druge strane, tvrdi da je njegov nuklearni program isključivo miroljubiv.

Detalji iranskog predloga

Prema izveštajima Reutersa i drugih agencija, Teheran predlaže ponovno otvaranje Ormuskog moreuza pre rešavanja nuklearnih pitanja. Iranski mediji navode da najnoviji predlog od 14 tačaka uključuje povlačenje američkih snaga sa područja oko Irana, ukidanje američke blokade moreuza, oslobađanje zamrznute iranske imovine i isplatu odštete.

Predlog takođe traži ukidanje sankcija, završetak rata na svim frontovima, uključujući Liban, kao i uspostavljanje novog mehanizma kontrole moreuza.

Mogućnost novih sukoba i ekonomske pretnje

Govoreći juče na Floridi, Trump je nagovestio da je nova vojna akcija protiv Irana i dalje opcija. "Ako se budu loše ponašali, ako urade nešto loše... za sada ćemo vidjeti", rekao je. "Ali to je mogućnost koja bi se svakako mogla dogoditi."

S druge strane, SAD je upozorio brodarske kompanije da bi mogle da se suoče sa sankcijama ako budu plaćale Iranu za siguran prolaz Hormuškim moreuzom. Od početka rata Iran drži čvrstu kontrolu nad moreuzom, ometajući ključne tokove nafte, gasa i đubriva prema svjetskoj ekonomiji, što je dovelo do rasta cijena nafte za oko 50 odsto u odnosu na predratni nivo. SAD je odgovorio pomorskom blokadom iranskih luka kako bi Teheranu uskratio prihode od nafte.

Upozorenje koje je SAD izdao u petak odnosi se ne samo na gotovinska plaćanja, već i na "digitalnu imovinu, kompenzacije, neformalne razmene ili druga plaćanja u naturi", uključujući dobrotvorne donacije i uplate u iranskim ambasadama.