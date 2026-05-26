Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je DNK analizom potvrđeno da tijelo pronađeno u buretu zakopanom kod Inđije pripada Aleksandru Nešoviću, čiji je nestanak prijavljen sredinom maja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je DNK analizom potvrđeno da posmrtni ostaci pronađeni u buretu zakopanom na teritoriji Inđije pripadaju Aleksandru Nešoviću, čiji je nestanak prijavljen sredinom maja.

Kako se navodi, Višem javnom tužilaštvu danas je iz Instituta za sudsku medicinu „Milovan Milovanović” dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka pronađenih 21. maja 2026. godine.

„DNK analizom utvrđeno je da se radi o A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine”, saopštilo je Tužilaštvo.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, Aleksandar Nešović upucan je 12. maja između 23 časa i ponoći u kamin-sali restorana „27” na Senjaku.

Njegovo tijelo kasnije je pronađeno djelimično spaljeno i zabetonirano u buretu u mjestu Jarkovci kod Inđije.

Poznato vrijeme i mjesto sahrane

Sahrana Aleksandra Nešovića biće održana 29. maja 2026. godine u 14.15 časova na Novobežanijskom groblju.

