Predsjednik SAD Donald Tramp zvanično je obavijestio Kongres da su neprijateljstva koja su Sjedinjene Države započele protiv Irana 28. februara "okončana", mada tom prilikom nije isključio mogućnost budućih vojnih akcija.

Ovaj potez ima ogroman pravni značaj jer, prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima, predsjednik mora da traži odobrenje Kongresa za vojne operacije koje traju duže od 60 dana. Proglašavanjem kraja neprijateljstava, Tramp praktično "resetuje sat", čime potencijalno otežava Kongresu da ospori njegovu vlast ili ograniči dalje djelovanje putem rezolucije o ratnim ovlašćenjima.

"Naredio sam dvonedeljni prekid vatre 7. aprila 2026. godine, koji je u međuvremenu produžen. Od tada nije bilo razmijene vatre između snaga Sjedinjenih Država i Irana, te su neprijateljstva započeta 28. februara završena", napisao je Tramp u petak predsjedniku Predstavničkog doma Majku Džonsonu.

Ministar odbrane Pit Hegset nagovestio je ovakav argument administracije pred Senatom, sugerišući da sat od 60 dana može da se "pauzira ili zaustavi" tokom prekida vatre. Dok demokrate odbacuju ovakvo tumačenje, tvrdeći da pomorska blokada koja je i dalje na snazi predstavlja nastavak neprijateljstava, republikanci su pokazali više razumijevanja za ovakav stav. Senator Tod Jang je prokomentarisao da je predsjednik sebi ostavio "prostor za manevar" koji će Kongres morati detaljno da ispita.

Senat je u četvrtak već blokirao rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koja je imala za cilj da primora Trampa da okonča ili traži zvanično odobrenje za vojnu akciju protiv Irana. Mera nije prošla sa 47 glasova "za" i 50 "protiv", a uz demokrate su glasala samo dva republikanska senatora, Suzan Kolins i Rend Pol.

Zaključak je jasan: Tramp ostaje otvoren za buduće vojne akcije, ali bi ih za potrebe Zakona o ratnim ovlašćenjima smatrao potpuno odvojenim angažmanima. On je naveo da Ministarstvo rata nastavlja da prilagođava položaj svojih snaga u regionu kako bi odgovorilo na pretnje Irana i njegovih saveznika, dodajući da su detaljnije promjene opisane u povjerljivom prilogu pisma.