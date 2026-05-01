Iran je preko pakistanskih posrednika uputio novi predlog Sjedinjenim Državama za okončanje sukoba, uprkos zastoju u pregovorima, dok se razgovori o trajnom miru nastavljaju.

Iran je poslao najnoviji predlog Sjedinjenim Državama preko pakistanskih posrednika za okončanje rata, u vrijeme kada se činilo da su pregovori zastali, javlja iranska novinska agencija IRNA. Ova vijest dolazi nakon što su dvije strane postigle sporazum o prekidu vatre 8. aprila. Međutim, pregovori se nastavljaju kako bi se postigao dogovor o trajnijem miru, javlja Skaj njuz.

Admiral obavještava Trampa o "poslednjem udaru"

U međuvremenu, iz Vašingtona stižu signali da se vojne opcije razmatraju paralelno sa diplomatskim naporima. Prema pisanju Foks njuza, komandant Centralne komande SAD (CENTCOM), admiral Bred Kuper, predstavio je predsjedniku Donaldu Trampu moguće scenarije za takozvani "konačni udar" na Iran.

Na brifingu održanom u Situacionoj sobi Bijele kuće izložene su opcije koje uključuju "kratak i snažan udarni talas" ako predsjednik odluči da nastavi borbene operacije. Potencijalne mete uključuju preostale vojne kapacitete, iransko rukovodstvo i ključnu infrastrukturu.

Razmatra se jačanje vojnog prisustva

Pentagon, prema istom izveštaju, takođe razmatra dalje jačanje svog vojnog prisustva u regionu raspoređivanjem naprednih sistema, uključujući hipersoničnu raketu "Tamni orao", sposobnu da pogodi ciljeve na udaljenosti od oko 2.700 kilometara. Pored toga, bombarderi B-1B Lanser već povećavaju svoje prisustvo na Bliskom istoku i spremni su da ponesu veliki borbeni teret.

Podsjetimo se da su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio udarom na američke saveznike u Persijskom zalivu i zatvaranjem Ormuskog moreuza. Iako je prekid vatre dogovoren 8. aprila uz posredovanje Pakistana, pregovori održani u Islamabadu sredinom aprila nisu doveli do konačnog sporazuma, zbog čega i dalje postoji rizik od dalje eskalacije.