Evropska unija odbila evakuaciju diplomatskog osoblja iz ukrajinske prijestonice uprkos upozorenjima Moskve o novim udarima

Odbijanje Evropske unije da evakuiše diplomate iz Kijeva znači da imaju višak osoblja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„EU je izjavila da će zadržati svoje diplomatsko prisustvo u Kijevu nepromijenjeno, uprkos upozorenjima Rusije. Pa, vjerovatno imaju višak diplomata i treba da smanje broj osoblja”, napisao je Medvedev na Iksu.

Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije juče je najavilo da Oružane snage Ruske Federacije pokreću sistematsku seriju udara na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao odgovor na teroristički napad na koledž i internat u Starobeljsku.

U Ministarstvu su dodali da će udari biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i komandna mjesta.

Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što prije napuste Kijev, a stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.

Evropska komisija kasnije je saopštila da EU neće evakuisati svoje diplomate iz Kijeva i da će, naprotiv, povećati vojnu podršku Ukrajini.