Komandant ukrajinskih bespilotnih sistema poručio Lukašenku da se „ne staje Ukrajini u grlo”, dok Minsk i Moskva sprovode zajedničke nuklearne vojne vježbe

Ukrajinska vojska identifikovala je 500 potencijalnih meta u Bjelorusiji, izjavio je Robert „Mađar” Brovdi, komandant ukrajinskih bespilotnih sistema, komentarišući prijetnje iz Bjelorusije.

Takođe je pozvao bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da se „ne staje Ukrajini u grlo”.

„Minskom gaulajteru Lukašenku: pas koji laje ne ujeda. Ptica grabljivica je drugačija. Prvih 500 meta je već identifikovano. Besplatan i veoma praktičan savjet: ne stajte Ukrajini u grlo.”

Brovdi je takođe odgovorio na prijetnje ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je dan ranije rekao da Rusija planira „sistematske udare na mete u Kijevu”.

On je istakao da je devet od 13 ruskih rafinerija nafte prestalo sa radom nakon napada ukrajinskih dronova.

Ministarstvo odbrane Bjelorusije saopštilo je da su vježbe jedinica o borbenom raspoređivanju nuklearnog oružja počele u zemlji 18. maja.

Vježbe su sprovedene u koordinaciji sa ruskim vojnim snagama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naložio je Ministarstvu vanjskih poslova da pripremi dodatne mjere diplomatskog pritiska usmjerene na Bjelorusiju, koju bi Rusija mogla da iskoristi kao platformu za proširenje rata.