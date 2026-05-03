Tramp je odbio iranski predlog za okončanje sukoba, nakon čega je Teheran najavio novi zakon od 12 tačaka kojim bi se značajno promijenila pravila plovidbe kroz strateški važan Ormuski moreuz.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp odbio najnoviji iranski predlog za okončanje rata, Teheran je brzo odgovorio. Iranski parlament priprema radikalan plan od 12 tačaka kojim bi strateški važan Ormuski moreuz bio stavljen pod direktnu iransku upravu, a pravila plovidbe bi bila značajno izmenjena.

Trajna zabrana plovidbi kroz moreuz

Ovaj predlog dolazi dva mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne strane i SAD i Izraela s druge strane, koji je doveo do zatvaranja ovog ključnog plovnog puta i prekida oko 20 odsto svjetskih zaliha nafte i gasa.

Prema nacrtu zakona koji razmatra iranski parlament, tranzit kroz Ormuz više nikada ne bi bio isti. Zamenik predsjednika parlamenta Hamidreza Hadžibabaei i drugi zvaničnici naveli su ključne tačke predloga.

Izraelskim brodovima bila bi trajno i bezuslovno zabranjena plovidba kroz moreuz. Brodovi iz Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika morali bi da plate ratnu odštetu Iranu kako bi dobili dozvolu prolaska. Svi ostali brodovi morali bi da traže zvaničnu dozvolu od Irana pre ulaska u moreuz.

Predsjednik parlamentarnog Odbora za građevinarstvo Mohamadreza Rezaei naglasio je da bi svi brodovi morali isključivo da koriste naziv "Persijski zaliv" prilikom podnošenja zahteva za dozvolu. Predviđeno je da se 30 odsto prihoda od taksi usmjeri na jačanje vojne infrastrukture Irana, dok bi preostalih 70 odsto bilo namijenjeno ekonomskom razvoju i javnoj dobrobiti.

Rezaei je izjavio da je upravljanje Ormuskim moreuzom važnije od nuklearnog oružja, dok je prvi potpredsjednik parlamenta Ali Nikzad ovaj potez uporedio sa nacionalizacijom naftne industrije 1951. godine. Sjedinjene Države su saopštile da bi sve kompanije i vlade koje pristanu da plaćaju iranske takse mogle biti suočene sa sankcijama.

Iranski zvaničnici naveli su da je Teheran, preko posrednika, ponudio SAD otvaranje Ormuskog moreuza i kraj blokade u zamenu za ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka i garanciju da SAD i Izrael neće ponovo napasti Iran, dok bi pregovori o nuklearnom programu bili odloženi.

Donald Tramp je tu ponudu odbio, navodeći da "nisu zadovoljni zahtijevima na koje ne mogu da pristanu", prenosi Klix.

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi rekao je stranim diplomatama u Teheranu da je Iran svoj plan predstavio preko Pakistana kao posrednika. Rekao je da je "lopta na američkom terenu" i da SAD moraju da izaberu između diplomatije i nastavka konfrontacije.

Ratne operacije su obustavljene od 8. aprila nakon neuspješne runde pregovora u Pakistanu. Blokada Ormuskog moreuza izaziva velike probleme u regionu. Katarski premijer i ministar spoljnih poslova Mohamed bin Abdulrahman Al Tani razgovarao je sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem i izrazio podršku posredovanju, uz stav da sloboda plovidbe mora biti što pre uspostavljena.

I Irak trpi posledice. Zamjenik iračkog ministra za naftu Basim Mohamed rekao je da bi zemlja mogla da vrati proizvodnju i izvoz na normalan nivo u roku od sedam dana nakon završetka krize. Trenutna proizvodnja pala je na 1,5 miliona barela dnevno, uz izvoz od oko 200.000 barela preko Džejhana u Turskoj.