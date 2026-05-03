Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije bivšem šefu svog kabineta, Andriju Bogdanu , javlja agencija DPA.

Prema objavljenom dekretu, mjere uključuju konfiskaciju državnih odlikovanja, zamrzavanje imovine, zabranu komercijalnih transakcija kao i iznošenje kapitala iz zemlje. Sankcije bi trebalo da ostanu na snazi 10 godina, a nije dat zvaničan razlog za njih.

Bogdan je bio na čelu Kancelarije predsjednika od maja 2019. do februara 2020. godine. Sam Bogdan je na Fejsbuku nagovestio da bi taj potez mogao biti povezan sa nedavnim medijskim izvještajima o mogućoj umješanosti Zelenskog i njegove supruge Olene Zelenske u koruptivne aktivnosti.

On je sugerisao da predsjednik sumnja u vezu između medijskih izveštaja i Bogdanovog pravnog rada. Mediji izveštavaju da je, pored Bogdana, ukrajinski predsjednik uveo sankcije još četirima osobama.