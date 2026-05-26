Nova pravila odnose se na građane optužene za djelovanje protiv interesa Rusije, uključujući diskreditaciju vojske i pozive na sankcije

Izvor: NEXTA / screenshot

Ruski parlament, Državna duma, usvojio je zakon kojim se omogućava zapljena imovine građana koji žive u inostranstvu i počine administrativne prekršaje protiv interesa Ruske Federacije, uključujući diskreditaciju oružanih snaga i pozive na uvođenje sankcija, javljaju RIA Novosti.

Prema usvojenom zakonu, mjere se odnose i na propagiranje nacističkih simbola, proizvodnju i distribuciju ekstremističkog materijala, kao i na neplaćanje kazni za navedene prekršaje.

Zapljena se, prema zakonu, odnosi i na novac na bankovnim računima, pri čemu vrijednost oduzete imovine nije ograničena visinom izrečene novčane kazne.

Takođe je propisano da, u slučajevima kada se lice nalazi u inostranstvu i nije moguće obavijestiti ga o postupku, sud mora da mu postavi branioca, a troškovi odbrane se, u slučaju obustave postupka, pokrivaju iz državnog budžeta.

Zakon stupa na snagu 1. septembra, a u parlamentarnu proceduru ušao je u oktobru 2024. godine, dok je u prvom čitanju usvojen u maju 2025. godine.