Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o "neobičnoj aktivnosti" zabilježenoj na bjeloruskoj strani granice i najavio pripremu novih sankcija.

Zelenski je u video-obraćanju izjavio da ukrajinske snage pažljivo dokumentuju i kontrolišu situaciju. Upozorio je da je Ukrajina spremna da reaguje na svaki pokušaj uvlačenja susjednih snaga u agresivne akcije protiv njenog suvereniteta.

Takođe je najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti primjenjeni odmah i u bliskoj budućnosti.

Zelenski je naglasio da se vode pregovori sa partnerima u Evropi, na Bliskom istoku i u Zalivu radi jačanja ukrajinske protivvazdušne odbrane i podsticanja ekonomske stabilnosti. Dodao je da od razgovora na visokom nivou zakazanih za maj očekuje "značajne rezultate".

Napetosti i represija u Bjelorusiji

Ovo upozorenje dolazi u periodu pojačanih napetosti i digitalne represije unutar Belorusije. Nedavno je ukrajinski Centar za borbu protiv dezinformacija izvestio da je Minsk počeo da pojačava kontrolu nad pristupom internetu, oponašajući rusku politiku "suverenog interneta".

Ova domaća ograničenja podudaraju se sa eskalacijom u retorici Aleksandra Lukašenka i upozorenjima bivših ukrajinskih zvaničnika da Bjelorusija ostaje potencijalna platforma za novu eskalaciju, sličnu severnoj ruti invazije iz 2022. godine preko Černobilja.

Uprkos vojnim aktivnostima, geopolitička situacija ostaje složena. Lukašenko je nedavno, nakon puštanja političkih zatvorenika, pozvan da se pridruži Mirovnom odboru američkog predsjednika Donalda Trampa. To signalizuje potencijalno, iako kontroverzno, otopljavanje odnosa sa Vašingtonom, čak i dok se vojne provokacije nastavljaju blizu ukrajinske granice.