Ukrajinski napad je ponovo izazvao požar u ruskoj luci Ust-Luga na Baltičkom moru, saopštio je u nedelju na Telegramu regionalni guverner Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko.

Ruske snage su u regionu oborile 36 dronova, rekao je Drozdenko. Ust-Luga je ključna luka za izvoz sirove nafte, tečnog prirodnog gasa, đubriva i uglja. Luka je napadnuta ranije ove nedelje kada su oštećeni tankeri, skladišta i utovarne stanice. Mediji su izvještavali o oblacima dima iznad tog područja.

Russia: Ukrainian drones struck the Port of Ust-Luga on the Baltic Sea, 1,000km from Ukraine.

Novatek gas condensate processing complex is on fire.

— Igor Sushko (@igorsushko) March 25, 2026

Ukrajina je u subotu napala region, već treću noć zaredom. Ust-Lugom upravlja ruski Transnjeft, a dnevno se transportuje oko 700.000 barela nafte. Prema izvorima, 2025. godine je isporučeno 32,9 miliona metričkih tona naftnih derivata.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da je ruski izvozni kapacitet iz regiona sada smanjen na 40 procenata. Ukrajina redovno napada ruske pogone za izvoz nafte i rafinerije kako bi oslabila ratnu ekonomiju Rusije.

Istovremeno, Moskva je najavila zabranu izvoza benzina koja počinje u sredu i traje do 31. jula, u pokušaju stabilizacije cijena za potrošače usred globalnih problema sa snabdevanjem, izazvanih ratom protiv Irana.