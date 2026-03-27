Marko Rubio optužio Zelenskog da laže po pitanju bezbijednosnih garancija za Ukrajinu.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

Marko Rubio, američki državni sekretar, je optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da laže po pitanju bezbijednosnih garancija za Ukrajinu, prenosi "Skaj Njuz". Rubio je bio na Samitu G7 u Parizu u Francuskoj nakon čega se obratio predstavnicima medija kojima je na početku rekao koliko će trajati rat na Bliskom istoku.

Rubio je nakon toga govorio o ratu u Ukrajini koji je nedavno (24. februara) ušao u petu godinu. Optužio je Zelenskog da je slagao po pitanju američkih bezbijednosnih garancija, odnosno da Sjedinjene Države nisu predstavile Ukrajini ponudu o bezbijednosnim garancijama.

"Zelenskom je rečeno da će dobiti bezbijednosne garancije kada se rat završi", objasnio je Rubio.

Da podsjetimo, Sjedinjene Države i Ukrajina dugo već pregovaraju o bezbijednosnim garancijama. Bili su blizu usmenog dogovora krajem 2025. i početkom ove godine, ali zvaničan dokument sa konkretnim odredbama nije napisan i potpisan dosad.