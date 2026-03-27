Marko Rubio optužio Zelenskog da laže po pitanju bezbijednosnih garancija za Ukrajinu.
Marko Rubio, američki državni sekretar, je optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da laže po pitanju bezbijednosnih garancija za Ukrajinu, prenosi "Skaj Njuz". Rubio je bio na Samitu G7 u Parizu u Francuskoj nakon čega se obratio predstavnicima medija kojima je na početku rekao koliko će trajati rat na Bliskom istoku.
Rubio je nakon toga govorio o ratu u Ukrajini koji je nedavno (24. februara) ušao u petu godinu. Optužio je Zelenskog da je slagao po pitanju američkih bezbijednosnih garancija, odnosno da Sjedinjene Države nisu predstavile Ukrajini ponudu o bezbijednosnim garancijama.
"Zelenskom je rečeno da će dobiti bezbijednosne garancije kada se rat završi", objasnio je Rubio.
Da podsjetimo, Sjedinjene Države i Ukrajina dugo već pregovaraju o bezbijednosnim garancijama. Bili su blizu usmenog dogovora krajem 2025. i početkom ove godine, ali zvaničan dokument sa konkretnim odredbama nije napisan i potpisan dosad.