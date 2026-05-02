Mađar brani imenovanje zeta za ministra pravde, ističući njegovu stručnost, dok se njegova sestra povlači sa sudijske funkcije zbog sukoba interesa.

Peter Mađar branio je svoju odluku da imenuje svog zeta Martona Meletei-Barnu za ministra pravde, rekavši da je stručna kompetentnost advokata "nesumnjiva". Mađar je priznao da mu je odluka, s obzirom na to da je budući ministar muž njegove sestre, "stvorila ozbiljnu dilemu" i da je zabrinutost javnosti "razumljiva".

Da bi izbjegao, prema njegovim riječima, privid preplitanja grana vlasti, Mađar je objavio da će njegova sestra Ana Ilona Meletei-Barna, supruga budućeg ministra, podnijeti "još jednu žrtvu" i povući se sa mjesta sudije. Tvrdio je da je njegov zet bio dio pokreta Tisa od samog početka i da je njegov izbor bio objektivan.

"Spremnost i moralno uvjerenje"

"Poznajem ga dugo. Moja odluka je bila zasnovana na njegovoj spremnosti i posvećenosti vladavini prava", rekao je Mađar.

Naglasio je da odluka nije bila politički proračun, već je primarno pitanje bilo: ko bi mogao da predstavlja program funkcionalne i humane Mađarske sa najvećom spremnošću i moralnim uvjerenjem, sa nepokolebljivom iskrenošću.

"Fides je uništio vladavinu prava, a pravna sigurnost i jednakost pred zakonom su prestale da postoje u Mađarskoj. Da bih sve ovo ispravio, tražio sam osobu sposobnu da izvrši ovaj ogroman, istorijski zadatak i čija je profesionalna kompetentnost van svake sumnje", dodao je.

Formiranje vlade i odnosi sa EU

Mađar je u aprilu predstavio prvih sedam kandidata za ministre, samo nekoliko dana nakon što je na izborima pobedio stranku Fides Viktora Orbana, čime je okončana njegova 16-godišnja vladavina. Ostali članovi kabineta objavljeni su u četvrtak.

Budući premijer se ove nedelje sastao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u pokušaju da obezbijedi oslobađanje milijardi eura iz sredstava EU zamrznutih zbog zabrinutosti u vezi sa vladavinom prava. Zvaničnici u Briselu očekuju da će Mađarska ostati usklađena sa svojom politikom prema Ukrajini i pokazati napredak u oblasti vladavine prava kao uslov za oslobađanje sredstava.

Nova mađarska vlada trebalo bi da stupi na dužnost 9. maja, na Dan Evrope, dan koji se obeležava govor francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana iz 1950. godine o ujedinjenju resursa uglja i čelika, čime su postavljeni temelji današnje Evropske unije.