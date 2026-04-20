Pobjednik mađarskih izbora Peter Mađar ponovo je danas pozvao predsjednika Tamaša Suljoka, saveznika premijera Viktora Orbana i najviše sudije u zemlji da podnesu ostavke do 31. maja ili će biti smenjeni.

"Očekujemo ostavku Orbanovih marioneta. 31. maj je zadnji rok da daju ostavku. Nakon toga, iskoristićemo naš mandat i zakonske mogućnosti da ih smijenimo", rekao je Mađar na konferenciji za novinare.

Predlozi za nove ministre

Mađar je takođe objavio svoje predloge za nove ministre. Rekao je da predlaže Andraša Karmana za ministra finansija, Anitu Orban za ministarku spoljnih poslova i Ištvana Kapitanja za ministra ekonomije i energetike. Sve nominacije su u skladu sa očekivanjima.

Dodao je da bi vlada mogla da preuzme vlast posle 11. maja, nakon polaganja zakletve na konstitutivnoj sednici parlamenta 9. ili 10. maja.

Stranka desnog centra Tiša Petera Mađara odnela je ubjedljivu pobjedu na izborima 12. aprila, okončavši 16 godina vladavine desničarskog premijera Viktora Orbana.