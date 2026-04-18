Nakon pobjede stranke Tisa na izborima u Mađarskoj, najavljeni su maksimalni napori za ulazak u evrozonu do 2030. godine.

Vlada koju će formirati mađarska stranka Tisa, pobjednik na izborima, uložiće maksimalne napore da osigura ulazak zemlje u evrozonu do 2030. godine, izjavio je finansijski savjetnik stranke i kandidat za ministra finansija Andraš Karman.

"Moramo da stvorimo neophodne uslove do 2030. godine, a zatim može biti donesena odluka, nadamo se pozitivna, o uvođenju evra u Mađarskoj. Ne isključujem da bi, prema povoljnom scenariju, to moglo da se dogodi i ranije, tako da je ovo rok za nas", rekao je Karman.

Aktuelni mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u oktobru 2025. godine da zemlja ne planira da zamijeni svoju nacionalnu valutu forintu za evro.

Orban je tada rekao da Mađarska ne želi čvršće veze sa EU i da vjeruje da će se blok uskoro raspasti.