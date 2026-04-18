Posle ubjedljive pobjede kojom je okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana, Peter Mađar ubrzano priprema novu vladu. Najavljuje hitan obračun sa korupcijom i okretanje Evropskoj uniji.

Izvor: Alexander Ryumin / Zuma Press / Profimedia

Peter Mađar i njegova pobjednička stranka Tisa ne gube vrijeme u pripremama za preuzimanje vlasti u Mađarskoj nakon dramatične i ubjedljive pobjede nad Viktorom Orbanom prošle nedelje. Osvojili su 52 odsto glasova, čime je okončana 16-godišnja neprekidna vladavina njegove stranke, a taj rezultat donosi im 140 od 199 mjesta u Nacionalnoj skupštini. Orbanov Fides pao je sa 135 na samo 53 poslanika, piše BBC.

Mađar u žurbi sa formiranjem vlade

Konačni rezultati izbora, uključujući ponovna prebrojavanja u tijesnim izbornim jedinicama i glasove iz inostranstva, biće objavljeni u subotu. Mađar je već dobio obećanje predsjednika Tamaša Šuljoka da će se konstituisanje novog saziva parlamenta ubrzati i započeti u nedelji od 4. maja, nakon čega parlament može da izabere novu vladu.

Dao je i borbene intervjue javnoj televiziji i radiju, medijima koji su ga poslednje dvije godine uglavnom ignorisali ili napadali. Obećao je donošenje zakona kojima će se privremeno obustaviti njihovi informativni programi dok se ne imenuju nepristrasni urednici.

Naoružan takozvanom supervećinom od više od dve trećine poslanika u parlamentu, Mađar planira da retroaktivno ograniči broj premijerskih mandata na dva. S obzirom na to da je Viktor Orban već odradio pet mandata, takav potez bi mogao trajno da mu zatvori vrata povratka na vlast.

Orban prekinuo ćutanje: "Ovo je kraj jedne ere"

Tek je kasno u četvrtak Orban konačno prekinuo ćutanje nakon nedeljnog poraza, i to u intervjuu na Jutjub kanalu Patriota. "Ovo je kraj jedne ere", rekao je poraženi mađarski lider. "Ovaj poraz moramo podnijeti dostojanstveno." Orban je ove nedelje posjetio i mađarskog predsjednika, ali je izbjegao novinare ušavši na sporedni ulaz. Govorio je o osećaju "bola i praznine" zbog poraza i preuzeo punu ličnu odgovornost za ishod. Ipak, nije ponudio analizu ključnih grešaka svoje kampanje, osim što je spomenuo neuspjeh u završetku nuklearne elektrane Paks 2 ruskog dizajna, koja kasni već šest godina.

Sastanak vrha Fidesa zakazan je za 28. april, a stranački kongres održaće se u junu. U intervjuu je Orban rekao da će nastaviti da vodi Fides ako ga ponovo izaberu, ali je dodao da je stranci potrebna "potpuna obnova". Od preostala 53 mandata koja će Fides imati u novom sazivu parlamenta, samo 10 je osvojeno u pojedinačnim izbornim jedinicama, dok su ostali sa stranačkih lista. Orban je kazao kako mnoge nove poslanike sa stranačkih lista treba zamijeniti jer nisu prikladni za rad u opoziciji. Već su se pojavili i pozivi na promjene u stranci u kojoj se neslaganje rijetko javno izražava.

"Mislim da Orban ne mora odmah da podnese ostavku", izjavio je Andraš Čer-Palkovič, Fidesov gradonačelnik Sekešfehervara. "Trebalo bi da sačeka sastanak rukovodstva, a zatim da krene u procjenu rezultata. Nakon toga bi trebalo da imamo izbore za rukovodstvo."

Promašena kampanja i umoran vođa

U stranci nema očitog naslednika Orbana, niti ikoga ko bi imao njegovu veštinu ili šarm za objedinjavanje različitih mišljenja i ambicija. Američki i britanski savjetnici kritikovali su glavni slogan Fidesove kampanje "siguran izbor", smatrajući da će odbiti mlade birače. Jedan izvor je za BBC rekao da je stranci koja je toliko dugo na vlasti bilo teško da se predstavi biračima kao snaga promjene.

Kao odgovor na to, na Orbanovim skupovima često su se pojavljivali mlađi političari, ministar spoljnih poslova Peter Sijarto (47) i ministar saobraćaja Janoš Lazar (51).

Međutim, umjesto da ožive stranku, njihov dinamizam je samo učinio da se njihov vođa doima starim i umornim. Orban će sledećeg mjeseca napuniti 63 godine, a tragovi 38 godina provedenih na prvoj liniji politike vidljivi su čak i njegovim najvjernijim pristalicama.

Obračun sa korupcijom i uništeni plakati

U vladajućoj stranci vlada atmosfera straha i međusobnih optužbi, a Budimpeštom kruže glasine o skorim hapšenjima zbog korupcije. Na društvenim mrežama pristalice Tise nestrpljivo očekuju da se na odgovornost pozovu oni koji su se nezakonito obogatili pod prethodnom vlašću.

Taj hor predvodi sam Peter Mađar. "Moja poruka liderima Fidesa i njihovim poslušnicima: Nema smisla da sada glumite nevinost i pretvarate se da se ništa nije dogodilo", objavio je na Fejsbuku. "Znamo šta ste učinili našoj voljenoj domovini i mađarskom narodu. I nemojte ni na trenutak da sumnjate da ćete požnjeti ono što ste posijali."

U centru Budimpešte gotovo svaki Fidesov plakat je uništen. Na mnogima je sprejem ispisana riječ "Vége" - kraj. Drugi su pocijepani i "ukrašeni" psovkama. Iznenadni pad stranke u očima javnosti, pa čak i nekih bivših pristalica, bio je spektakularan. Oštar ton novih lidera Tise čini se istovremeno emotivnim i taktičkim, kao osveta za kampanju demonizacije koju je protiv njih i samog Mađara orkestrirala vladina Centralnoevropska fondacija za štampu i medije (Kesma), koja obuhvata 476 medijskih naslova.

Prvi izazovi: Zaustaviti odliv novca i uništavanje dokaza

Jedan od prvih problema sa kojima se Tisa suočava jeste zaustavljanje odliva novca iz zemlje od strane preduzetnika bliskih vladajućoj stranci, pri čemu je Dubai omiljena destinacija mađarskih oligarha. Drugi je problem sprečiti uništavanje dokaza o korupciji, na primer u ministarstvima. Dok se u nekim kancelarijama uništavaju dokumenti, dva izvora iz Tise rekla su za BBC da im državni službenici nude USB stikove sa digitalnim kopijama u zamenu za zadržavanje posla ili imunitet od krivičnog gonjenja. Iz Tise tvrde i da su u nedelji pre izbora, dok su ankete već predviđale veliku pobedu opozicije, potpisani na desetine ugovora sa povlašćenim firmama, čime je država obavezana na buduće projekte u IT sektoru, građevinarstvu i drugim oblastima.