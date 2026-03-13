Tramp negirao da mu je potrebna pomoć Ukrajine u borbi sa iranskim "šahed" dronovima.
Američki predsjednik Donald Tramp je danas negirao da je Sjedinjenim Državama potrebna pomoć Ukrajine u borbi sa iranskim "šahed" dronovima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 5. marta izjavio da će poslati Sjedinjenim Državama stručnjake za borbu protiv iranskih dronova, ali Tramp je danas izjavio da mu nikakva pomoć ne treba.
"Sami to rješavamo. Znamo o dronovima više nego iko drugi. Mi zapravo imamo najbolje dronove na svetu", kazao je Tramp u uživo programu "Fox News" televizije.
Trump stated that Ukraine's help is not needed in countering Iranian drones— NEXTA (@nexta_tv)March 13, 2026
"We are handling it ourselves. We know more about drones than anyone else. We actually have the best drones in the world," said the U.S. president.
Da podjsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.