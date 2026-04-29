Visoki zvaničnik Pentagona saopštio je da je rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu do sada koštao 25 milijardi dolara, uz napomenu da je većina sredstava potrošena na municiju.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu do sada je koštao 25 milijardi dolara, rekao je u srijedu visoki zvaničnik Pentagona, dajući prvu zvaničnu procjenu vojnih troškova za taj sukob.

Džuls Herst, koji obavlja dužnosti kontrolora budžeta u Ministarstvu odbrane, rekao je poslanicima u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma da je većina tog novca potrošena na municiju.

Herst nije detaljno objasnio šta ta procena uključuje i da li su uzeti u obzir troškovi obnove i popravke američkih baza na Bliskom istoku koje su oštećene u sukobu.

Sjedinjene Američke Države započele su napade na Iran 28. februara, a dvije strane trenutno održavaju krhko primirje. Pentagon je poslao desetine hiljada vojnika na Bliski istok i tamo rasporedio tri nosača aviona.

Trinaest američkih vojnika ubijeno je u sukobu, a stotine su ranjene. Trampova popularnost je pala otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, koji je doveo do naglog porasta cijena goriva.

Samo 34 odsto Amerikanaca podržava sukob SAD sa Iranom, što je pad u odnosu na 36 odsto sredinom aprila i 38 odsto sredinom marta, pokazala je nedavna anketa Rojtersa i Ipsosa.