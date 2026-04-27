Tramp razmatrao novu ponudu Irana za kraj rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp je okupio svoje savjetnike i na sastanku Savjeta bezbjednosti Sjedinjenih Država je razmatrao danas novu ponudu Irana za kraj rata na Bliskom istoku, prenosi britanski list "Gardijan".Na konferenciji za medije je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit objasnila šta su ultimativni uslovi Sjedinjenih Država za kraj rata sa Iranom.

Istakla je stavove Trampa koji su poznati odranije. To su otvaranje Ormuskog moreuza i odbacivanje nuklearnog programa o čemu je Tramp govorio više puta.

"Crvene linije predsjednika Trampa u vezi Irana su i dalje iste i jasne, ne samo američkoj javnosti, već i njima (Iranu). Ne bih rekla da oni razmatraju to.

Mislim da su samo diskutovali na tu temu. Sve o toj temi ćete čuti direktno od predsjednika", objasnila je ona.