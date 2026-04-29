Donald Tramp najavljuje nastavak blokade Irana dok ne postigne sporazum o nuklearnom programu.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp najavio je da će zadržati pomorsku blokadu Irana sve dok ta zemlja ne pristane na sporazum koji odgovara američkim zahtijevima u vezi sa iranskim nuklearnim programom.

Time je odbacio iranski predlog da se najpre otvori Ormuski moreuz i ukine blokada, a da se nuklearni pregovori odlože za kasnije. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, američko Centralno zapovedništvo (CENTCOM) pripremilo je plan za "kratki i snažan" talas udara na Iran kako bi se prekinuo zastoj u pregovorima.

Nakon takvih udara, koji bi vjerovatno uključivali ciljeve povezane sa infrastrukturom, SAD bi pokušao da primora iranske vlasti da se vrate za pregovarački sto i pokažu veću fleksibilnost.

Tramp je za Aksios rekao da blokadu smatra "donekle efikasnijom od bombardovanja", a izvori navode da još nije izdao naređenje za vojnu akciju. Na društvenim mrežama objavio je i mim generisan vještačkom inteligencijom na kojem drži oružje i poručuje Iranu: "Nema više gospodina finog."

Odbio da govori o konkretnim vojnim planovima

Za sada blokadu vidi kao glavni instrument pritiska, ali bi razmotrio i vojnu akciju ako Iran ne popusti, tvrde izvori. U telefonskom razgovoru za Aksios, koji je trajao oko 15 minuta, odbio je da govori o konkretnim vojnim planovima.

"Blokada je donekle efikasnija od bombardovanja. Guše se kao prežderana svinja. I biće im još gore. Ne smeju imati nuklearno oružje", poručio je Tramp. Dodao je da Iran želi postići dogovor kako bi se blokada ukinula

"Oni žele nagodbu. Ne žele da nastavim sa blokadom. Ja ne želim da ukinem blokadu, jer ne želim da imaju nuklearno oružje", napomenuo je.

Tramp je tvrdi i da su iranska skladišta nafte i cjevovodi "blizu eksplozije" jer zbog blokade ne mogu da izvoze naftu, iako dio analitičara sumnja da je situacija toliko hitna.

Iranski izvori pominju dosad nezabilježen odgovor

S druge strane, visoki iranski bezbjednosni izvor, kojeg prenosi državna televizija Press TV na engleskom jeziku, poručio je da će američka pomorska blokada "uskoro naići na konkretan i dosad nezabilježen odgovor".

Izvor je dodao da su iranske oružane snage do sada pokazivale uzdržanost kako bi se diplomatiji dala prilika i omogućilo Trumpu da okonča sukob, ali je naglasio da "strpljenje ima granice" i da smatraju da je potrebna kazna ako se blokada nastavi.

