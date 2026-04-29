Poseta kralja Čarlsa III i krajice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama trebalo je da u znaku proslave, 250. godišnjice Amerike, dugog savezništva i "posebnog odnosa" između te dvije zemlje.

Izvor: Maxine Wallace / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Odnosi između SAD i Velike Britanije trenutno su zategnuti, dijelom zbog britanskog opreza kada je riječ o podršci zajedničkoj američko-izraelskoj akciji protiv Irana. Zbog toga je kralj pokušao da ublaži tenzije diplomatskim pristupom, a ključni trenutak bio je njegov govor pred američkim Kongresom.

I love that Trump has revolutionary war soldiers for the king. pic.twitter.com/DKDpt51gpd — Dr. Interracial (@billysandytodd)April 28, 2026

Postoji i razlog za optimizam. Predsjednik SAD Donald Tramp poznat je po naglim promjenama raspoloženja i odnosima koji zahlade mogu brzo ponovo da se poprave, pa i bivši protivnici ponovo dolaze u njegovu milost, piše BBC.

Vidi opis Kralj Čarls pred Kongresom pokušao da spasi savez sa Amerikom: Monarh ovom porukom uzburkao političku scenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Craig Hudson / UPI / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Craig Hudson / UPI / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Maxine Wallace / Pool via CNP / Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Craig Hudson / UPI / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Craig Hudson / UPI / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na kraju govora, kralj je govorio o "pomirenju i obnovi" kao nečemu što kroz istoriju obilježava odnose dvije zemlje, a istu poruku ponovio je i kasnije tokom državne večere u Bijeloj kući.

Da li će to biti dovoljno da se učvrsti savez - ostaje da se vidi. Ipak, Tramp je nakon susreta djelovao zadovoljno.

"On je fantastična osoba. To su nevjerovatni ljudi i velika je čast", rekao je Tramp.

Ipak, pojedine poruke iz kraljevog govora, prvog obraćanja britanskog monarha Kongresu od 1991. godine kada je govorila kraljica Elizabeta Druga, izazvale su različite reakcije - posebno među demokratama.

Priznao da su vremena nesigurna

Kralj je govor započeo osvrtom na "vrijeme velike neizvjesnosti" koje pogađa i SAD i Veliku Britaniju.

Pomenuo je sukobe na Bliskom istoku i u Evropi, kao i prijetnje demokratiji, uključujući političko nasilje.

Istakao je i da se dvije zemlje ne slažu uvijek.

"Sa duhom 1776. u mislima, možemo se složiti da se ne slažemo uvijek", rekao je kralj Čarls.

Ipak, dodao je da, kada su ujedinjene, dvije zemlje mogu postići velike stvari ne samo za svoje narode, već i za cio svijet.

Poruke koje su obradovale demokrate

Kada je kralj rekao da izvršna vlast mora da bude podložna kontroli i ravnoteži, što je princip koji potiče još iz Magna Karte i kasnije je ugrađen u američki Ustav, dobio je snažan aplauz.

Reakcija je počela među demokratama, a zatim se proširila na cijelu salu.

Kritičari Donalda Trampa često ga optužuju za zloupotrebu moći, pa su mnogi ovu poruku shvatili kao indirektnu kritiku.

Podsjetio na NATO i savez

Kralj je citirao Henrija Kisindžera i govorio o važnosti transatlantskog partnerstva.

Podsjetio je da je NATO aktivirao kolektivnu odbranu samo jednom, posle napada 11. septembra.

Pomenuo je i svoju službu u Kraljevskoj mornarici, naglašavajući značaj saradnje u bezbjednosti između Amerike i Evrope.

Dotakao se i klimatskih promjena, teme koju često ističe.

Nije pomenuo Epstina

Jedno od pitanja bilo je da li će kralj pomenuti Džefrija Epstina i njegove žrtve, ali to se nije dogodilo. Najbliže tome bila je opšta izjava o potrebi da se podrže žrtve različitih društvenih problema.

Tema Epstina i dalje izaziva pažnju zbog njegovih veza sa moćnim ljudima, uključujući Pitera Mendelsona i kraljevog brata, princa Endrua.

Govor začinjen humorom

Uprkos ozbiljnoj temi, kralj je u govor unio i dozu humora. Citirao je Oskara Vajlda, našalio se na račun razlika između SAD i Britanije, kao i na temu američke nezavisnosti.

(BBC/Mondo)