Donald Tramp poručio je nakon pucnjave na večeri u Vašingtonu da ga incident neće odvratiti od rata sa Iranom. Osumnjičeni, koji je razmenio vatru sa Tajnom službom, biće izveden pred sud u ponedeljak.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u svom obraćanju medijima da ga pucnjava na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće neće odvratiti od rata sa Iranom, iako smatra da incident najverovatnije nije povezan sa tim sukobom.

"Ovo me neće odvratiti od pobjede u ratu sa Iranom. Ne znam da li je to imalo bilo kakve veze s tim, ali na osnovu onoga što znamo, zaista ne mislim da jeste", rekao je Tramp novinarima na brifingu u Bijeloj kući posle dramatičnog bezbjednosnog incidenta.

President Donald Trump taking cover after shooting at the White House Correspondents' Dinner.pic.twitter.com/MFS7pNdJER — Open Source Intel (@Osint613)April 26, 2026

Tramp je ranije, međutim, rekao da se "nikad ne zna" da li bi pucnjava mogla da bude povezana sa ratom u Iranu i dodao da istražitelji utvrđuju motiv napadača, kojeg je opisao kao "usamljenog vuka".

Napadač pred sudom već u ponedeljak

Osumnjičeni za pucnjavu na gala večeri u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao Donald Tramp, biće izveden pred sud u američkoj prestonici u ponedeljak, saopštila je savezna tužiteljka.

Napadač je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji, izjavio je Bil Esejli, prvi pomoćnik saveznog tužioca za Centralni okrug Kalifornije, piše NBC News.

Osumnjičeni, koji je razmenio vatru sa agentima Tajne službe, ali sam nije pogođen, pojaviće se pred saveznim sudijom u ponedeljak, piše TRT World.

Prema riječima američke tužiteljke Žanin Piro, biće optužen za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i napad na saveznog službenika opasnim oružjem.

Tramp je ranije u subotu otkazao put svojih izaslanika u Pakistan na mirovne pregovore sa Iranom, pošto nije bio zadovoljan pregovaračkom pozicijom Teherana posle gotovo dva meseca rata.

Podsjetimo, noćas je po našem vremenu došlo do pucnjave u hotelu Vašington Hilton u Vašingtonu, tokom večere Udruženja dopisnika Biele kuće, kojoj su prisustvovali Donald Tramp, njegova supruga i prva dama SAD Melanija Tramp, kao i deo američkog državnog vrha.

U sali su bili i direktor FBI Keš Patel, potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i sekretar za zdravstvo i socijalne službe Robert F. Kenedi Mlađi.

Prema navodima američkih zvaničnika, osumnjičeni je iz Torensa u Kaliforniji nasrnuo je na kontrolni punkt Tajne službe u lobiju hotela, naoružan sa više komada oružja. Usledila je razmena vatre sa obezbeđenjem, nakon čega je savladan i uhapšen.

Jedan agent Tajne službe pogođen je u pancirni prsluk, ali je kasnije pušten iz bolnice. Vlasti veruju da je napadač djelovao samostalno.