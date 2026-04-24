Pedro Sančez odgovorio Trampu na ideju o suspenziji Španije u okviru NATO saveza.

Premijer Španije Pedro Sančez se nalazi na Samitu Evropske unije na Kipru i tu se oglasio za medije o ideji američkog predsjednika Donalda Trampa da NATO suspenduje Španiju jer je odbila da pomogne Sjedinjenim Državama u ratu sa Iranom. Sam Sančez je već govorio o ovoj temi kada je naveo da Španija u potpunosti podržava sve svoje saveznike unutar Alijanse, ali u okviru međunarodnog prava.

"Pa... Mi ne radimo sa mejlovima.

Mi radimo samo sa zvaničnom dokumentacijom i stavom koji su, u ovom slučaju, zauzele Sjedinjene Države. Naša pozicija je jasna - absolutno sarađujemo sa saveznicima, ali samo u okviru međunarodnog prava", rekao je Sančez.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.