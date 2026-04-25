Viktor Orban najavio temeljnu rekonstrukciju Fidesa i novu političku strategiju nakon izbornog poraza.

Izvor: Printscreen/X@nexta_tv

Viktor Orban je saopštio da je upravo završen sastanak predsjedništva Fidesa i da su u toku razgovori o obnovi stranke i njene poslaničke grupe. Prema njegovim riječima, poslanička grupa Fidesa biće formirana u ponedeljak i biće značajno izmenjena, a na čelu će biti Gergelj Guljaš.

"Mandat koji sam osvojio kao lider liste Fides-KDNP je zapravo parlamentarni mandat Fidesa, pa sam odlučio da ga vratim. Sada ću nam biti potreban ne u parlamentu, već u reorganizaciji nacionalne strane", rekao je Vikor Orban, prenosi Telex.

On je najavio i da će se nacionalni kokus održati sledeće nedelje, dok je jesenji kongres za obnovu pomjeren za jun. Dodao je da će, ukoliko mu kongres ponovo ukaže poverenje, ostati spreman da preuzme taj zadatak.

Ovo je drugi put da Orban javno govori nakon izbornog poraza Fidesa. Poručio je da sledi temeljna rekonstrukcija stranke i nova politička strategija.

"Oni koji su sada ušli u parlament nisu ljudi koji će nam tamo biti potrebni", izjavio je, objašnjavajući da su kadrovi koji bi bili dobri u pobjedničkom scenariju sada neadekvatni za opozicionu ulogu, te da su potrebni "drugačiji ljudi, drugačije sposobnosti i drugačiji predstavnici".